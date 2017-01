Floradecora blüht mit über 60 Ausstellern auf

Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Freitag den 27.01.2017

Die neue Ordermesse für sofort verfügbare Frischblumen und Zierpflanzen startet mit über 60 Blumenzüchtern, Produzenten, Blumengroßhändlern, Importeuren / Exporteuren, Vertriebskooperationen sowie Zulieferern von Keramik und Floristenbedarf.

Was für ein betörender Duft auf der neuen Fachmesse Floradecora in Frankfurt (Foto: Messe Frankfurt)

Mit dabei sind unter anderen Arbonania, Barendsen, Bunnik, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Edelcactus, FleuraMetz, Gebroeders van der Lugt, Goedegebuure Natural Decorations, PT-Creations oder Royal Flora Holland.

„Diese Aussteller zeigen sich in einer einzigartigen, noch nie dagewesenen Präsentationsform in der Halle 11.1. Mit der Floradecora beschreiten wir ganz neue Wege“, sagt Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld, Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Das neue Messeangebot ist nicht nur für die Christmasworld eine neue und konsequente Weiterentwicklung, sondern für die gesamte Frischblumenbranche eine neue Absatzchance mitten in Europa. Für die Fachbesucher der Christmasworld – ob aus Gartencentern, Baumärkten, Floristikbetrieben, Supermärkten, Discountern, Lebensmittelhandel oder Geschenk-Boutiquen, Möbelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Shoppingcentern, Stadtmarketing, Eventagenturen, Visual Merchandising – ist dieses kombinierte Angebot „Frischblumen + Deko“ eine neue Möglichkeit, ihre Kunden zu begeistern.

Neu: intuitive Besucherführung über Präsentationstische

Im Mittelpunkt steht das frische Produkt. So ist die Halle 11.1. übersichtlich in einen Bereich für frische Blumen und einen für frische Pflanzen unterteilt: Zahlreiche Präsentationstische zeigen jeweils eine bestimmte Blumen- oder Pflanzenart von den verschiedenen Produzenten. Ist der Einkäufer zum Beispiel auf der Suche nach weißen Rosen, findet er das gesamte weiße Rosen-Angebot auf den Präsentationstischen im direkten Vergleich. Auf den Vasen ist jeweils der Name, die Blühzeit, die quantitative Verfügbarkeit/Anzahl, der Ausstellername und Standposition vermerkt. „Wir rücken die Schönheit der Frischblumen und Pflanzen ins Zentrum der Aufmerksamkeit und führen im zweiten Schritt unsere Einkäufer ganz zielgerichtet zum Hersteller und Blumenproduzent. Der Aufbau sowie die regelmäßige Bestückung und Pflege der frischen Ware auf den Präsentationstischen übernimmt komplett die Messe für die Aussteller, dieses Gesamtpaket ist für die Branche geradezu revolutionär“, sagt Leiterin Olbrich.

Revolutionär ist auch, dass jeder Einkäufer fündig werden kann. Ob in kleinen oder in großen Stückzahlen, ob für den breiten Volumenverkauf im Gartencenter bestimmt oder ganz gezielt ausgewählt für die exklusive Floristen oder Geschenk-Boutique – in Frankfurt gibt es keine Mindestabnahmegrößen oder Einschränkungen – etwa durch geringe Verfügbarkeit.

Neuer Look der Ausstellerstände: außen fantasievoll durch 2Dezign – innen individuell durch die Aussteller gestaltet

Das Standdesign der Aussteller ist in Form von Kreisen vorgesehen. Die Aussteller können zwischen 12, 28 und 113 Quadratmeter großen „Flowercircles“ wählen. Das ergibt ein einheitliches und zugleich einzigartiges Erscheinungsbild der kompletten Halle, für das Rudi Tuinman und Pascal Koeleman von 2Dezign verantwortlich zeichnen. Wie sich die Aussteller innerhalb ihrer Kreise präsentieren, können sie ganz individuell gestalten und umsetzen. Der Vorteil: Ob kleiner oder großer Kreis, ob üppige oder reduzierte Standpräsentation im Inneren – über die Tische kann der Aussteller mit seinen Produkten überall in der Halle präsent sein und hat damit gleich mehrere Chancen neue Einkäufer zu erreichen.

Know-how und neue Impulse im Farmhaus

Das Herzstück der parkähnlichen Hallengestaltung ist das zentral gelegene Farmhaus als Treffpunkt und Schauplatz für Networking und Wissenstransfer. Kostenfreie sowie hochkarätig besetzte Fachvorträge und Workshops bieten praxisnahe und sofort umsetzbare Anreize für eine sinnvolle Integration der frischen Ware ins bestehende Sortiment. Außerdem können die Besucher ihr Know-how über frische Blumen und Pflanzen sowie Logistik und Verkauf auf- bzw. ausbauen, neue Verkaufsmöglichkeiten eruieren, Inspiration für Sortiments- und Ladengestaltung erhalten und den Austausch mit Produzenten und Dienstleistern suchen. Bei „Gärtner’s Sprechstunde“ gehen zum Beispiel täglich Handel und Produktion ins Gespräch, das „Grüne Sofa“ und der „Workshop Blume & Deko“ regen durch Best-Practice-Beispiele an.

Concept Areas liefern Ideen für die Warenpräsentation

Für die Händler muss das neue Produktsortiment möglichst einfach in Logistik und Verkauf sein: Daher werden neben Frischblumen, Topf- und Zierpflanzen vor allem auch Verkaufskonzepte und vorkonfektionierte Arrangements angeboten. In der Concept Area gibt es zum Beispiel Dekorationen und Verkaufskonzepte als Warenträger mit Frischblumen und Pflanzen für den Direktverkauf am Point of Sale.

„Wir wollen den Fachhändlern vermitteln, wie sie Dekoration und frische Blumen nebeneinander präsentieren und damit ihren Umsatz beim Endkunden ankurbeln können“, sagt Leiterin Olbrich.

Zusätzlich bieten Wandregale entlang der Längsseiten der Halle Raum für Zubehörartikel wie Keramik, Glaswaren und Floristenbedarf.

Unterstützt wird die Messe Frankfurt bei der Umsetzung und Kuratierung von zwei starken und langjährigen Partnern: Green Team Consultancy und 2Dezign aus den Niederlanden.

Die Christmasworld 2017 findet vom 27. - 31. Januar in Frankfurt am Main statt. Die Floradecora in Halle 11.1 wird einen Tag kürzer vom 27. - 30. Januar 20017 für Einkäufer, Produzenten und Dienstleister geöffnet sein.