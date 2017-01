Kraemer Baumaschinen GmbH & Co. KG ist seit 01.01.2017 Händler von Atlas Weyhausen

Die Fa. Kraemer Baumaschinen aus Rheda Wiedenbrück übernimmt ab sofort die Betreuung der Kunden und die Marktbearbeitung in den Postleitzahlenbereichen 33098 – 59969 für die Marke weycor von Atlas Weyhausen.

v. l. n. r. : Markus Niedermayer (Geschäftsführer Atlas Weyhausen GmbH), Lars Kraemer (Geschäftsführer Kraemer Baumaschinen GmbH & Co. KG), Max Gutmann (Verkaufsleiter Kraemer Baumaschinen GmbH & Co. KG), Niels Mansholt (Gebietsverkaufsleiter Atlas Weyhausen GmbH) Foto: Kraemer Baumaschinen GmbH & Co. KG