Junge Kreative aufgepasst: spoga+gafa sucht unique youngstar 2017

Kategorie: Verbände und Organisationen > Wettbewerbe und Jubiläen

Samstag den 28.01.2017

Kreative Köpfe most wanted: Die Anmeldephase für den Jungdesigner Wettbewerb unique youngstar hat begonnen! Ab jetzt können sich Studierende und Designer, deren Studienabschluss nicht länger als drei Jahre zurückliegt, mit ihren Ideen rund um das Wettbewerbsthema ‚Outdoor Living‘ bewerben.

garden unique: Jungdesigner Wettbewerb (Foto: Koelnmesse GmbH)

Zu gewinnen gibt es die Ausstellung des Prototypen auf der führenden internationalen Gartenmesse, spoga+gafa, die vom 3. bis 5. September 2017 in Köln stattfindet. Zudem winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 7.000 Euro (Plätze 1 bis 3 und Publikumspreis) sowie der Titel unique youngstar 2017. Hier geht’s zur Anmeldung : siehe 1. Link

Ob Möbel für Garten, Balkon oder Terrasse, Beschattungs- oder Bewässerungssysteme − ob einfach oder komplex: Beim unique youngstar Wettbewerb ist alles erlaubt, was zum Thema ‚Outdoor Living‘ passt und so noch nicht in den Sommerwohnzimmern zu finden ist. Junge Kreative können bis zum 1. April 2017 ihre Ideen für die ‚Gartengestaltung‘ einreichen. Aus allen Einsendungen wählt eine internationale Expertenjury bis zu 15 Nominierte aus. Bewertungskriterien sind unter anderem das Gesamtkonzept, die Eigenständigkeit des Designs, die konzeptionelle und visionäre Qualität, die Funktionalität und Präsentationsqualität.

Die ‚Auserwählten‘ erhalten einen Ausstellungsplatz auf der führenden internationalen Gartenmesse und damit die Chance, ihre Idee einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. 2016 kamen über 39.000 Besucher (+6 Prozent) zur spoga+gafa nach Köln. Zudem winkt den Gewinnern (Plätze 1 bis 3 und Publikumspreis) ein Preisgeld von insgesamt 7.000 Euro und der Titel unique youngstar 2017. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am Ende des ersten Messetags (3. September). Also: Mitmachen lohnt sich!

Die spoga+gafa 2017 ist für Fachbesucher am 3. und 4. September von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 5. September von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Der TAG DES GARTENS 2017 ist für Endverbraucher und Fachbesucher am 2. und 3. September von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.