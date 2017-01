Gold-Dorf Duchroth als deutscher Vertreter im europäischen Wettbewerb Entente Florale

Kategorie: Die Grüne Stadt

Montag den 30.01.2017

Von: ZVG

Auf der Internationalen Grünen Woche hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt die 33 siegreichen Kommunen des Bundeswettbewerbs - Unser Dorf hat Zukunft - ausgezeichnet.

Das Gold-Dorf Duchroth erhält die Europa-Fahne auf der Preisverleihung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“. (Foto: ZVG)

Das Dorf Duchroth konnte nicht nur die Goldmedaille entgegennehmen, sondern bekam zugleich die Europa-Fahne überreicht. Damit ist nun der Startschuss für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb Entente Florale erfolgt.

Lüder Nobbmann, vom Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) in die Bewertungskommission delegiert, und Rüdiger Kirsten, Jurymitglied des Entente Florale Europa Wettbewerbes, überreichten die Europa- Fahne feierlich beim Festakt.

Die rheinland-pfälzische Gemeinde Durchroth im Landkreis Bad Kreuznach liegt mitten in der Weinlandschaft Mittlere Nahe am Fuß des Gangelsberges. Besonders durch die nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum konnte das unmittelbar im Naherholungsgebiet Rheingrafenstein gelegene Dorf punkten.

Umgeben von gepflegten Bauerngärten und der typischen Winzerlandschaft, zeigt es eine Symbiose aus der Erhaltung der historischen Bausubstanz mit der Verbindung moderner Bauformen und ihrer Nutzung für den Wein- und Gartenbau.

Besonderer Wert wird in Duchroth auf das ehrenamtliche Engagement der Dorfbewohner gelegt. So hat sich der Ort zu einem beliebten Wohn- und Feriendorf entwickelt.

Entente Florale Europa ist ein europaweiter Wettbewerb, der Kommunen dazu anregt, sich im gemeinsamen Vorhaben von Verwaltung, Bürgern, Institutionen und Verbänden für ein besseres Lebensumfeld zu engagieren. Bewertungskriterien sind u. a. die Grüngestaltung, Aspekte des Naturschutzes und der Umwelterziehung, touristische Aktivitäten und Angebote zur Freizeitgestaltung, das Bürgerengagement sowie die Präsentation und Kommunikation der Angebote vor Ort. Deutschland nimmt seit 1994 erfolgreich an den jährlich stattfindenden Wettbewerben teil.