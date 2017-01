Hägele GmbH - Cleanfix® ist seit 2016 “approved allied supplier” für John Deere

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte > Motoren

Die Hägele GmbH und ihre Produkte rund um das patentierte Cleanfix®-System wurden von John Deere geprüft und für so gut befunden, dass die Hägele GmbH nun den Status „approved allied supplier“ erhalten hat. Dieser Status ermöglicht, dass Cleanfix® Umschaltventilatoren in den John Deere Traktoren 6145R bis 6215R von John Deere Fachhändler eingebaut werden können, ohne dass ein Gewährleistungsanspruch an der Maschine erlischt.

Cleanfix®-System (Abbildung: John Deere)

Kundennutzen

Die Cleanfix® Umschaltventilatoren reinigen kraftvoll und kühlen optimal, effizient und passen sich dem Kühlbedarf an. Diese beiden Faktoren führen zu Kraftstoffersparnis und zusätzlicher Leistung für Zapfwelle und Räder im Vergleich zu verschmutzten Kühler. Des Weiteren entfallen durch die regelmäßige und komfortable Cleanfix® Reinigung lästige Arbeitsunterbrechungen und unproduktive Ausfallzeiten.

Funktion

Thermoelemente an jedem einzelnen Flügel gewährleisten eine sichere und bedarfsgerechte Kühlung. Es wird lediglich so viel Luftstrom erzeugt, wie nötig und somit die Ventilator-Antriebsleistung immer im minimalen Modus gehalten. Während des Arbeitseinsatzes und bei voller Drehzahl, kann der Cleanfix® Umschaltventilator per Knopfdruck in die Ausblasstellung umgeschaltet werden. Dies geschieht pneumatisch. Da einzig beim Cleanfix®-System das Flügelprofil stets in der aerodynamisch, richtigen Position bleibt ist höchster Luftstrom sowohl in Saugstellung, als auch in Ausblasstellung garantiert. Dies erlaubt das Ausschöpfen der maximalen Reinigungskapazität. Zusätzlich erhöhen die elastischen Flex-Tips an den Flügelenden den Volumenstrom, wodurch die Flügel noch länger im flachen und dadurch im energiesparenden Modus bleiben.

Das Cleanfix® System ist sowohl für Traktoren mit Druckluftanlage, als auch ohne Druckluftanlage erhältlich.