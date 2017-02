Nokian Tyres verstärkt mehr Reifen mit Aramid-Seitenwänden

Kategorie: Fahrzeuge > Nutzfahrzeuge

Mittwoch den 01.02.2017

Nokian Tyres, der nördlichste Reifenhersteller der Welt, stattet fünf weitere SUV-Reifenmodelle mit Aramid-Seitenwand-Technologie für vielfältige anspruchsvolle Einsätze aus. Die von Nokian Tyres entwickelte Technologie verstärkt die Seitenwände des Reifens, sorgt so für zusätzlichen Schutz vor Stich- und Schnittschäden und verbessert dadurch die Haltbarkeit des Reifens.

Aramid-Seitenwand-Technologie (Bilder: Nokian Tyres)

Ab sofort kommt die Aramid-Technologie in folgenden zusätzlichen Modellen zum Einsatz: Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Rockproof, Nokian Rotiiva AT, Nokian Rotiiva AT Plus und Nokian Rotiiva HT. Jeder Nokian-Reifen mit dieser Technologie ist durch das Aramid-Logo an der Seitenwand gekennzeichnet.

Die Aramid-Seitenwand-Technologie

Die Aramid-Seitenwand-Technologie wurde von Nokian Tyres für besonders herausfordernde Einsätze auf schweren SUVs entwickelt. Das Gummimaterial der Seitenwand wird durch extrem haltbare Aramidfasern verstärkt und so sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß und Schnitte gemacht. Die so verbesserten Seitenwände halten Stößen und Quetschungen gegen das Felgenhorn besser Stand, was beispielsweise bei Schlaglöchern oder spitzen Steinen Schäden vorbeugt, aber auch beim unvorsichtigen Parken auf einem Bordstein. Aramid wird auch häufig in der Luft- und Verteidigungsindustrie eingesetzt.

„Wir haben von SUV-Fahrern viel positives Feedback zu unseren Produkten mit Aramid-verstärkten Seitenwänden erhalten. Der zusätzliche Schutz gibt den Fahrern das gute Gefühl, sicher unterwegs zu sein und sich auf ein robustes Produkt verlassen zu können. Außerdem vermeiden die Fahrer mit diesen Reifen potenzielle Zusatzkosten, die entstehen, wenn sie beschädigte Reifen ersetzen müssen. Der Einsatz von Aramid bietet unseren Kunden klare Zusatznutzen: erhöhte Sicherheit, verbesserte Haltbarkeit, mehr Komfort und die Vermeidung von Kosten“, sagt Petri Niemi, Head of Product Management bei Nokian Tyres.

