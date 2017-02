Rototilt im Aufwind auf der Conexpo

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte > Bagger - Lader - Anbaugeräte

Donnerstag den 02.02.2017

Zum siebten Mal ist Rototilt mit einem eigenen Stand auf der Weltmesse der Baubranche, der Conexpo, in Las Vegas vertreten. Diesmal kann sich der Hersteller von Schwenkrotatoren wie auf dem Silbertablett präsentieren und wird zwei Bagger live vorführen. „Wir haben die unglaubliche Chance zu zeigen, was Rototilt für die Baubranche bedeutet“, so Gerry Mallory, General Manager Rototilt North America.

Rototilt

Zum siebten Mal ist Rototilt mit einem eigenen Stand auf der Weltmesse der Baubranche, der Conexpo, in Las Vegas vertreten. Diesmal kann sich der Hersteller von Schwenkrotatoren wie auf dem Silbertablett präsentieren und wird zwei Bagger live vorführen. „Wir haben die unglaubliche Chance zu zeigen, was Rototilt für die Baubranche bedeutet“, so Gerry Mallory, General Manager Rototilt North America.

Rototilt ist bereits seit 10 Jahren mit einer eigenen Gesellschaft auf dem nordamerikanischen Markt vertreten. Diese Initiative wird weiter fortgeführt: Auf der größten amerikanischen Baumaschinenmesse Conexpo in Las Vegas werden gleich zwei Bagger ihr Können mit Schwenkrotatoren und Anbaugeräten unter Beweis stellen.

„Bei dieser zentralen Position unseres Standes kann ich nur mit den allerbesten Erwartungen in die Conexpo gehen. Wir spüren deutlich, was es heißt, uns auf der Messe zu präsentieren. Immer mehr schwenken auf dieses Konzept um“, so Gerry Mallory, General Manager Rototilt North America.

Rototilt präsentiert sich an Stand G2217 wie auf dem Silbertablett. Die Conexpo-Con/AGG findet vom 7. bis 11. März in Las Vegas, USA statt.

Mit einem Schwenkrotator lässt sich jedes Anbaugerät schwenken und rotieren. Dadurch verbessert sich die Effizienz von Baggern und die Arbeitsweise grundlegend. In den skandinavischen Ländern ist ein Schwenkrotator am Bagger eine Selbstverständlichkeit. Dank seiner Robustheit und langen Lebensdauer zahlt sich die Anschaffung eines Schwenkrotators für Bauunternehmer innerhalb kürzester Zeit aus.