BGL: Neues Anzeigenlayout im modernen Look

Kategorie: Verbände und Organisationen > Verbände

Freitag den 03.02.2017

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) relauncht die Image- und PR-Kampagne der Landschaftsgärtner - und das unübersehbar. Im Zentrum stehen weiterhin die aufmerksamkeitsstarken und emotionalen Anzeigenmotive, die die Lust auf das grüne Idyll, den eigenen Traumgarten wecken sollen und gleichzeitig die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Landschaftsgärtner in Szene setzen.

Anzeige Hochgefühl Anzeige Baumpflege (Copyrights: BGL)

Für BGL-Präsident August Forster ist der Relaunch der Image- und PR-Kampagne ein wichtiger Schritt: „Nach über 14 Jahren war es an der Zeit, dass Erscheinungsbild der Anzeigen der Image- und PR-Kampagne der Landschaftsgärtner zu verändern, um auch weiterhin erfolgreich zu bleiben. Wichtig für uns war es, dass Erscheinungsbild behutsam weiter zu entwickeln. Mit dem aktuellen Anzeigenlayout gewährleisten wir, dass die Anzeigen frischer und moderner wirken und weiterhin als Anzeigen der Landschaftsgärtner erkennbar sind.“

Neues und modernes Layout weckt noch mehr die Lust auf den eigenen Traumgarten

So zeigen die neuen Anzeigen jetzt großflächige und aufmerksamkeitsstarke Gartenmotive, die sofort ins Auge stechen. Dabei kommen extra neu geshootete Gartenmotive und die erfolgreichen Motive der bisherigen Kampagne zum Einsatz. Auch das Signum der Landschaftsgärtner ist auf den Anzeigen nun besser erkennbar. Neben dem Layout wurden auch die Anzeigentexte angepasst – sie sind jetzt kürzer und prägnanter und entsprechen den geänderten Lesegewohnheiten der Zielgruppe. Ferner ist die neue Schrift besser lesbar. Neu sind auch die vier Icons, die das Leistungsspektrum der Landschaftsgärtner verdeutlichen und die bisherigen Einklinkermotive ersetzen. „Alle vorgenommenen Veränderungen an den Anzeigen haben wir durch die Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, testen lassen. Das Ergebnis der Marktforschung hat gezeigt, dass das neue Anzeigenlayout bei der Zielgruppe sehr gut ankommt. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir mit dem jetzt eingeleiteten Relaunch auch in den nächsten Jahren die Erfolgsstory der Image- und PR-Kampagne der Landschaftsgärtner fortführen werden“, so August Forster.

Mitgliedsbetriebe können Anzeigenmotive zur eigenen Werbung nutzen

Wie bisher auch, erhalten die Mitgliedsbetriebe in den Landesverbänden des BGL alle Informationen zur Image- und PR-Kampagne. Neu ist hier, dass der bekannte Kampagnen-Ordner jetzt durch eine handliche Mappe ersetzt wird. Die Mappe beinhaltet eine Broschüre mit den Gestaltungsrichtlinien und eine Broschüre mit Anregungen zur erfolgreichen Umsetzung der Kampagne sowie eine USB-Karte auf der alle Motive der Kampagne abgespeichert sind. „Die Mitgliedsbetriebe können so die Motive der Image- und PR-Kampagne für die Werbung des eigenen Betriebs nutzen und somit den Wiedererkennungswert der Kampagne erhöhen“, fügt Forster an.

Die neuen Anzeigenmotive der Image- und PR-Kampagne der Landschaftsgärtner werden ab Februar 2017 in aufmerksamkeitsstarken und Frauen- und Gartentiteln geschaltet und auch damit über das ganze Jahr Lust auf einen eigenen Traumgarten machen.

Die neuen Motive wurden im letzten Jahr vom renommierten Fotografen Keith Schofield in Hamburg im Stil der Image- und PR-Kampagne fotografiert. Dadurch wird gewährleistet, dass die neuen Motive als Anzeigen der Landschaftsgärtner erkennbar sind.