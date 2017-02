100 Prozent Ökostrom bei Husqvarna Group

Kategorie: Allgemeines

Mittwoch den 08.02.2017

Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften sind für die Husqvarna Group, zu der auch die renommierte Marke Gardena gehört, kein Widerspruch. Seit Beginn des Jahres wird an den drei deutschen Standorten Ulm, Heuchlingen und Niederstotzingen ausschließlich Ökostrom genutzt, geliefert von der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) in Ravensburg.

Seit Jahresbeginn bezieht die Husqvarna Group an ihren deutschen Standorten zu 100 Prozent Ökostrom von der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (Ravensburg). Gardena-Geschäftsführer Wolfgang Engelhardt, Gardena-Finanzgeschäftsführer Joachim Müller, Einkäuferin Karin Röltgen, TWS-Geschäftsführer Dr. Andreas Thiel-Böhm, Jürgen Henninger, TWS-Vertrieb Sonderkunden, und Gardena-Facility Manager Jochen Pock bei der Übergabe der Zertifizierungsurkunde. (v.l.n.r.) (Foto: Husqvarna)

Zum Start der Partnerschaft überreichte TWS-Geschäftsführer Dr. Andreas Thiel-Böhm eine Zertifizierungsurkunde an Wolfgang Engelhardt und Joachim Müller, Mitglieder der Gardena-Geschäftsführung. „Das Angebot der TWS hat uns überzeugt. Umweltverträglichkeit, Energieeffizienz und die Verankerung in der Region treiben unsere Unternehmen gleichermaßen an“, hielt Wolfgang Engelhardt fest.

Die Liefervereinbarung enthält eine besondere Komponente: Durch einen kleinen Aufschlag auf den Strompreis investiert die Husqvarna Group mit jeder verbrauchten Kilowattstunde Strom in regionale Projekte zur hocheffizienten Stromerzeugung aus regenerativen Energien.

Die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom ist Teil eines breiter angelegten Programms der Husqvarna Group für nachhaltiges Wirtschaften. Mit klaren Zielvorgaben und einem Horizont zunächst bis zum Jahr 2020 sollen unter anderem die eigene Energieeffizienz und CO2-Bilanz weiter verbessert werden. International hat die Husqvarna Group ebenso weitere Produktionsstandorte, unter anderem in Polen und der Tschechischen Republik, auf den Betrieb mit Ökostrom umgestellt.