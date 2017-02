Michael Moll neuer Vorsitzender des BdS

Kategorie: Verbände und Organisationen > Verbände

Dienstag den 14.02.2017

Von: ZVG/BdS

Nur eine Amtsperiode hat Arno Panitz als Vorsitzender benötigt, um den Bund deutscher Staudengärtner nachhaltig zu prägen. Für die Umstrukturierung, die seit acht Jahren im Vorstand diskutiert wurde, überzeugte er im vergangenen Jahr die Mitglieder. In seiner Amtszeit wurde auch das Thema „Nomenklatur“ mit nationalen und internationalen Partnern weitgehend geklärt.

Der Bund deutscher Staudengärtner zeichnete Arno Panitz mit der Goldenen Ehrennadel aus - hier umrahmt von seinem Nachfolger, Michael Moll, r., und dem Stellvertretenden BdS-Vorsitzenden, Martin Häussermann. (Foto: BdS)

Darauf verwies sein frisch gewählter Amtsnachfolger Michael Moll in der Laudatio, bevor er Arno Panitz am 07. Februar bei der Mitgliederversammlung des Bundes deutscher Staudengärtner (BdS) in Grünberg mit der Goldenen Ehrennadel des BdS auszeichnete.

„Es ist kein Zufall, dass in deiner Amtszeit vieles umgesetzt und vollendet wurde. Du hörst zu, wägst ab und handelst.“ Panitz hinterlasse einen gut aufgestellten Verband, der sich den Herausforderungen stellt, fasst Moll zusammen.

Für Panitz bedeutete dieses Amt, das er 2014 übernommen hatte, eine besondere Belastung, da sein Betrieb sehr dezentral gelegen ist und ihn als Betriebsleiter kaum freistellen konnte. Er hatte daher seine Amtszeit von vornherein auf eine Periode begrenzt. Von 2000-2006 arbeitete der ausgebildete Landschaftsgärtnermeister bereits als Vorsitzender der Regionalgruppe Süd im BdS-Vorstand mit und konnte als BdS-Vorsitzender direkt an diese Erfahrungen anknüpfen. Aufbau und Entwicklung der Arbeitskreise begleitete Panitz intensiv, indem er an Sitzungen z.B. der AK Markt, Daten sowie Werbung und Öffentlichkeitsarbeit teilnahm und wichtige Ideen sowie technische Module einbrachte. Im eigenen Betrieb nutzt er neue Medien dafür, die Verwender von Stauden z.B. mit Pflanzungsbeispielen zu unterstützen. Seine Kollegen motivierte der selbst als Verwender geprägte Staudengärtner zudem immer wieder, den Blickwinkel der Abnehmer aufzugreifen und sich auf sie einzustellen.