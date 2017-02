Traumgarten-Webseite jetzt mit neuem Online-Gesicht

Kategorie: Verbände und Organisationen > Verbände

Mittwoch den 15.02.2017

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V (BGL) hat die Internetseite zur Image- und PR-Kampagne überarbeitet. Ab Februar 2017 erscheint der Online-Auftritt im neuen Design. Mit einer aufgeräumten Optik, vielen Bildern und ansprechenden Texten schafft www.mein-traumgarten.de schöne Gartenmomente.

Die Besucher finden in den vier Hauptrubriken „Traumgarten“, „Bau und Pflege“, „Inspiration“ und „Service“ aktuelle Gartentrends, vielfältige Ideen für ihren Traumgarten und den passenden Fachbetrieb.(Screenshot: BGL)

Aktuelle Beiträge zu saisonalen Themen stellen sicher, dass die Internetseite das ganze Gartenjahr über attraktiv ist. „Mit dem neuen Webauftritt sind wir für die erfolgreiche Kommunikation rund um den Traumgarten bestens aufgestellt. Die neue Internetseite spiegelt modern und benutzerfreundlich die Möglichkeiten in der Gartengestaltung wider und unterstützt gleichzeitig den Relaunch unserer Anzeigenkampagne im Internet“, so BGL-Präsident August Forster.

Einfache Orientierung und Bedienerfreundlichkeit

Die Besucher finden in den vier Hauptrubriken „Traumgarten“, „Bau und Pflege“, „Inspiration“ und „Service“ aktuelle Gartentrends, vielfältige Ideen für ihren Traumgarten und den passenden Fachbetrieb. Die vier Rubriken sind farblich markiert, damit sich die Besucher auf der Seite leichter orientieren können. Gleichzeitig sorgen sie für einen klaren, aber dennoch abwechslungsreichen Look. Auf der Startseite werden die vier Hauptrubriken in einem farbigen Kasten kurz erklärt, um den Besuchern einen schnelleren inhaltlichen Zugang zur Seite zu bieten. So finden die Besucher in der Rubrik „Traumgarten“ Anregungen für ihr persönliches Gartenparadies. Hier gibt es aktuelle Gartentrends, Gestaltungsbeispiele für unterschiedliche Gartenstile und Beispiele für den Einsatz unterschiedlicher Gestaltungselemente wie Gartenteiche oder Natursteinmauern. Die neue Rubrik „Bau und Pflege“, zeigt die umfassenden Leistungen der Landschaftsgärtner bei der Gestaltung, dem Bau und der Pflege von Privatgärten. Unter „Service“ finden die Besucher Informationen zu steuerlichen und rechtlichen Themen sowie aktuelle Beiträge zur jeweiligen Gartensaison.

GaLaBau-Fachbetreibe problemlos finden

Ein wichtiges Element der Seite ist die Fachbetriebssuche. Sie erscheint beim erstmaligen Öffnen der Seite kurz als optisches Highlight und findet sich dann auf den Folgeseiten oben und unten als jederzeit abrufbare Schaltfläche wieder.

Kostenlose Werbung im Internet für GaLaBau-Betriebe

Neu auf www.mein-traumgarten.de ist die Rubrik „Inspiration“. Dies ist eine Plattform, auf der Mitgliedsbetriebe einzelne Projekte vorstellen können. Für viele Betriebe ist das eine einfache Möglichkeit, ohne großen Aufwand im Internet für sich zu werben oder das eigene Marketing zu erweitern. Die Projekte können problemlos mit der Internetseite des Betriebs oder dessen Facebook-Auftritt verknüpft werden.

Die Kampagnenseite www.mein-traumgarten.de wird das ganze Jahr über in den Anzeigen der Image- und PR-Kampagne in bundesweit erscheinenden Garten- und Frauenzeitschriften beworben. Darüber hinaus startet im Februar eine Google-AdWords-Kampagne, die die Internetseite bewirbt.