Die neuen Benzin-Heckenschneider von STIHL

Gerade bei längeren Arbeitseinsätzen und größeren Heckenschnitt-Projekten zählt jedes Gramm Gewicht. Deshalb hat STIHL die neue Serie der Benzin-Heckenschneider jetzt noch leichter gemacht. Die Geräte wiegen dank einer optimierten Motoren- und Getriebe-Konstruktion um bis zu 800 Gramm weniger als die Vorgängermodelle. Sie sind optimal ausbalanciert und können durch den erweiterten Verstellbereich des Messerbalkens von bis zu 145° präzise geführt werden. Gleichzeitig verfügen sie über einen besonders langen 600 mm-Messerbalken mit doppelseitig geschliffenen Messern, mit dem die Arbeit sauber und schnell erledigt ist.



Angetrieben werden die Profi-Heckenschneider von innovativen und sparsamen STIHL 2-MIX-Motoren mit 24,1 cm³ Hubraum und einer Leistung von 0,9 kW. Die Motoren lassen sich dank bewährter ErgoStart-Funktion ohne großen Kraftaufwand starten – ganz einfach dank einer zusätzlichen Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Praktisch ist auch die ECOSPEED-Funktion: In lärmsensiblen Bereichen, z. B. vor Schulen oder Krankenhäusern, kann die Drehzahl des Motors über ein Stellrad am Griff präzise auf das erforderliche Minimum reduziert werden. Das senkt nicht nur die Lärmbelastung, sondern auch den Benzin-Verbrauch. Die Folge: weniger Kraftstoff-Kosten, längere Arbeitsintervalle und damit ein sehr wirtschaftlicher Betrieb.



Die Geräte sind allesamt robust und allwettertauglich, so dass sie auch bei Regen betrieben und auf der offenen Ladepritsche oder im Anhänger transportiert werden können. Während des Transportes kann der Messerbalken parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden. Die drei Modelle unterscheiden sich in Puncto Schaftlänge sowie Verstellbereich und lassen sich damit ideal an die verschiedenen Aufgaben im professionellen Garten- und Landschaftsbau anpassen.



STIHL HL 91 KC-E – extra kurzer Schaft für Form- und Zierheckenschnitt

Das Modell eignet sich mit seinem extra kurzen Schaft und einer Gesamtlänge von nur 1,68 m ideal für die professionelle und wirtschaftliche Pflege von Form- und Zierhecken. Dank des geringen Gewichts lässt sich das Gerät kräfteschonend und präzise führen. Der Messerbalken mit Schnellverstellsystem ist stufenweise um bis zu 130° in zwei Richtungen einstellbar.



STIHL HL 94 KC-E – kurzer Schaft für breite Hecken

Der handliche Benzin-Heckenschneider ist mit seiner Gesamtlänge von 1,99 m optimal auf die Pflege von breiten Hecken und Bodendeckern ausgelegt. Der Verstellbereich des Messerbalkens mit Schnellverstellsystem beträgt 145° in beide Richtungen.



STIHL HL 94 C-E – langer Schaft für hohe Hecken und Bodendecker

Mit einer Gesamtlänge von 2,42 m lassen sich auch sehr hohe, breite und überbreite Hecken ohne Leiter oder Gerüst sicher und schnell vom Boden aus in Form trimmen. Für einen exakten Schnitt lässt sich der Messerbalken mit Schnellverstellsystem stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen einstellen.