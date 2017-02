Heidrun Keul neue Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation

Kategorie: Allgemeines

Montag den 20.02.2017

Heidrun Keul ist neue Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation bei Deutschlands führendem Ziegelhersteller Wienerberger. Zuvor verantwortete sie bereits den Bereich Kommunikation und folgt auf Lutz Vöing, der das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen verlassen hat.

Heidrun Keul (Foto: Wienerberger / Martin Bühler)

Heidrun Keul ist seit mehr als 20 Jahren in leitenden Vertriebs- sowie Marketingpositionen der Baustoffindustrie tätig und kennt Branche, Markt und Zielgruppen sehr gut.

Veränderungen wird es in der Positionierung und Marketingorganisation geben. Ziel ist, das Marketing von Wienerberger vertriebsorientiert und an den Bedürfnissen des Marktes und der Kunden auszurichten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Umsetzung der unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie, deren konsequente Umsetzung im erweiterten Digitalen Marketing verankert wird.



Lorenz Bieringer, Geschäftsführer der Business Unit Wand und Sprecher der Geschäftsführung: „Wir wünschen Frau Keul für die anstehenden Herausforderungen viel Erfolg. Gleichzeitig danken wir Lutz Vöing für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit.“