John Deere zählt zu den Top 50 Arbeitgebern

Kategorie: Allgemeines

Montag den 20.02.2017

John Deere gehört erneut zu den 50 besten Arbeitgebern in Deutschland ― das zeigt die neueste Ergebung des Nachrichtenmagazins Focus, in die über 100.000 Bewertungen eingeflossen.

(Foto: John Deere)

Der Landtechnikhersteller konnte gegenüber dem Vorjahr sogar nochmals zulegen und steigerte sich von Platz 20 auf Rang 12. Damit befindet sich das Unternehmen in guter Gesellschaft mit anderen renommierten Firmen wie Porsche, SAP, Lufthansa Technik….

In der Branche „Schienenfahrzeug-, Schiffs-, Flugzeug- und sonstiger Fahrzeugbau‟ belegte John Deere sogar hinter Airbus Rang 2. In dieser Liste der 38 besten Unternehmen konnten sich fünf weitere Landtechnikhersteller behaupten - der nächstplatzierte liegt auf Platz 20 in der Branche und auf Rang 293 in der Gesamtwertung.

„Trotz der anhaltend schwierigen Situation auf den Landtechnikmärkten bieten wir unseren Mitarbeitern ein sehr gutes Arbeitsumfeld‟, so das Fazit von Dr. Thomas Peuntner, Personaldirektor der europäischen John Deere Bereichsleitung. „In den letzten Jahren haben wir die Arbeitswelt an die veränderten Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst – dazu gehören flexiblere Arbeitszeiten, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und individuellere Karrieremöglichkeiten. Außerdem sind die Mitarbeiter stolz in einem derart innovativen Unternehmen tätig zu sein.‟

In Deutschland betreibt John Deere unter anderem das europäische Entwicklungszentrum in Kaiserslautern. Traktoren werden in Mannheim und Erntemaschinen in Zweibrücken produziert. An den insgesamt sechs deutschen Standorten sind über 6.620 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von 3,16 Milliarden Euro (31.10.2016). Damit ist das Unternehmen in Deutschland und weltweit der größte Landtechnikhersteller.