RAUCH erweitert die Geschäftsführung

Montag den 20.02.2017

Wilfried Müller (46) verstärkt seit dem 1. Februar 2017 die RAUCH Geschäftsführung um Norbert, Hermann und Martin Rauch. Herr Müller übernimmt die Verantwortung für den Bereich Vertrieb und Marketing.

Wilfried Müller (Foto: RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH)

RAUCH freut sich mit Herrn Müller einen kompetenten und erfahrenen Geschäftsführer gewonnen zu haben. Der diplomierte Betriebswirt war in den letzten neun Jahren als Geschäftsführer beim Kommunaltechnikhersteller Gmeiner und seit 2012 im Führungsgremium der Giletta SpA tätig. In den letzten zwei Jahren war Herr Müller außerdem für den Aufbau der internationalen Serviceorganisation der Bucher-Municipal-Winter- Gruppe zuständig. Seine weitreichende Vertriebs- und Service- Erfahrung sowie seine starke Führungskompetenz qualifizieren Herrn Müller in idealer Weise RAUCH erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Mit Martin Rauch und Wilfried Müller geht RAUCH den Weg des Generationswechsels und der Verjüngung der Geschäftsführung konsequent weiter. Geschäftsführer Dr. Norbert Rauch, der bisher für den Bereich Vertrieb und Marketing verantwortlich war, konzentriert sich weiterhin auf seinen früheren Kernbereich Konstruktion, Forschung und Entwicklung.