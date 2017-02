Kategorie: Allgemeines

Mittwoch den 22.02.2017

Im Zuge des Generationswechsels bei der braun-steine GmbH hat Felix Braun, Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Albrecht Braun, zum 1. Januar dieses Jahres die Vertriebsleitung übernommen.

Felix Braun (Foto: braun-steine)

Als Assistent der Geschäftsleitung hat er sich im vergangenen Jahr in sein umfangreiches Aufgabengebiet eingearbeitet und konnte sich durch seine frühere Tätigkeit in einer Unternehmensberatung bereits ein breites Wissen in Vertrieb und Technik aneignen.