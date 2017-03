Multi-Einsatz-Mäher

Kategorie: Mäher für Intensiv- u. Extensivpflege

Montag den 06.03.2017

Ob Hausgarten mit gepflegtem Rasen oder Obstwiese mit 30 cm hohem Gras, ob Parkanlage mit Rasenrabatten oder Straßenbegleitgrün im Kreisverkehr - alle Flächen können mit einem Mulchmaster Mulchmäher gepflegt werden.

Mulchmaster Mulchmäher (Foto: MWS Schneidwerkzeuge)

Der gepflegte Hausrasen oder Rasenrabatten in Parks werden üblicherweise mit einem Mähinterval von 7-10 Tagen in der Hauptwachstumszeit gemäht. Dabei schneidet der Mulchmaster bis zu 15 cm hohes, auch nasses Gras ab und hält es durch Luftzirkulation im Schnittkessel. Das Gras wird mehrfach auf das rotierende Messer geschleudert und nicht nur geschnitten, sondern zerfasert. Die Rotationsbewegung presst Wasser aus den Grasresten und verringert so deren Volumen. Sind die Grasreste zu klein, um durch den Luftsog am Schnittkesselrand erfasst zu werden, erzeugt die patentierte Turboscheibe einen Luftdruck in der Mitte des Schnittkessels, der die Grasreste nach unten, auf den Boden, zwischen die Gräser presst. So entsteht ein sauberer Rasen, mit gesundem Mikroklima am Boden und ökologischer Rückführung der Nährstoffe.

Der Mulchmaster spart so nicht nur die Zeit zum Entleeren einer Grasfangbox und den Weg zu einer Grünschnittdeponie, sondern auch Wasser und Dünger. Auf Obstwiesen oder in Straßenbegleitgrün kann der Mulchmaster bis zu 30 cm hohes Gras mähen und legt dieses ähnlich einem Schlegelmäher, in bis zu 10 cm langen Grasstücken, auf der Wiese ab. Dabei kann das Gras ebenfalls nass sein. Der Mulchmaster kann einfach, mittels Schnellverschlüssen zusammengeklappt werden und so in fast jedem PKW zum Einsatzort transportiert werden. Ebenso kann der Holm des Mulchmasters mit den Schellverschlüssen auf die Körpergröße des Nutzers angepasst werden.

Trotz seines sehr stabilen Aufbaus, mit einem 25 mm Stahlrohrrahmen, der um den Schnittkessel geschweißt wurde, Stahlfelgenrädern und dem stabilen Stahlrohrholm, wiegt selbst der schwerste Mulchmaster nur 45 kg. Die spezielle Beschichtung ist extrem langlebig. Die Mulchmaster der Profiserie sind mit einem Motorwellenschutz – Anti-Bruch-System- ausgestattet, so dass ein Auffahren auf Steine, Wurzeln oder Metallhalterungen im Boden nicht den Motor beschädigen, sondern nur zwei einfach zu wechselnde Scherschrauben ausgetauscht werden müssen.

Das patentierte Schnittsystem der Mulchmaster Mulchmäher und der gesamte Mäher wurden in Schmalkalden / Thüringen entwickelt und werden seit 15 Jahren dort auch hergestellt. Der Mulchmaster Mulchmäher ist somit die perfekte Wahl für verschiedenste Einsatzgebiete.