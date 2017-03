Gartenprofil PRO – Jetzt auch in Edelstahl

Kategorie: Baustoffe und Bauteile

Dienstag den 07.03.2017

terra-S erweitert das Produktsortiment. Ab März 2017 gibt es Gartenprofil PRO auch in Edelstahl. Die Edelstahl-Variante harmoniert besonders gut mit dem aktuellen Trend zu Großformat-Plattenbelag auf der Terrasse, wo ein hochwertiges Aussehen mit klaren Formen ausdrücklich gewünscht ist.

(Fotos: terra-S GmbH)

Gartenprofil PRO überzeugt mit einem minimalistischen Design. Der sichtbare Bereich der 15 cm hohen Profile hat eine glatte, plane Oberfläche - ideal für eine zeitlos moderne Gestaltung. Die Profilierung im unteren Teil gewährleistet hohe Stabilität und sorgt für eine sichere Verankerung im Erdreich. Die Oberkante von Gartenprofil PRO ist wie bei allen terra-S Profilen abgerundet zum Schutz vor Verletzungen.

Gartenprofil PRO gibt es in Edelstahl, verzinktem Stahl und mit angesagter Edelrost-Optik in Cortenstahl. Das Sortiment umfasst gerade Profile, Innen- und Außenecken. Die Profile mit einer Standardlänge von 240 cm sind biegbar und können in Radien größer 50 cm verlegt werden. So lassen sich auch individuelle Formen mühelos verwirklichen.