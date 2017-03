Husqvarna Deutschland verstärkt Management und Kommunikations-Team am Standort Ulm

Kategorie: Allgemeines

Dienstag den 07.03.2017

Vor dem Hintergrund des wachsenden Deutschlandgeschäfts vergrößert die Husqvarna Deutschland GmbH ihr Team am Firmensitz in Ulm. Husqvarna stärkt damit die strategisch wichtigen Bereiche After Sales, Commercial Lawn and Garden und Kommunikation und legt so die Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.

Harry Heffels, Sales Manager Commercial Lawn & Garden Carmen Zöttl, PR & Social Media Michael Himler, Manager After Sales Business Development (Fotos: Husqvarna Deutschland)

„Wir freuen uns, dass wir für unser Unternehmen so erfahrene und kompetente Mitarbeiter gewinnen konnten, die uns bei unserem weiteren Wachstumskurs unterstützen werden. Insbesondere in den für uns so wichtigen strategischen Bereichen der professionellen Endanwender und für eine noch bessere Servicequalität werden wir von dem Know-How der neuen Kollegen profitieren“, sagt Hans-Joachim Endress, VP Sales Region 4.

Bereits zum 1. November übernahm Michael Himler die Position des Managers After Sales Business Development für die Sales Region 4 (Deutschland, Österreich, Schweiz und Slowenien). Er wird sich mit seinem Team verstärkt um das Produktmanagement für Originalersatzteile, Zubehörartikel, Accessoires und Betriebsmittel kümmern. Himler war zuvor viele Jahre als Produktmanager und Ersatzteilvertriebsspezialist bei der Claas Vertriebsgesellschaft tätig und verfügt durch berufliche Stationen im Landmaschinenfachbetrieb und bei weiteren namhaften Herstellern der Branche über eine hohe Expertise im Bereich Service- und Ersatzteilgeschäft.

Seit 1. Februar verantwortet Harry Heffels als Sales Manager Commercial Lawn & Garden den CLG-Bereich bei Husqvarna Deutschland. In dieser Position wird Heffels die Wachstumsoffensive bei den professionellen Anwendern vorantreiben. Das Produktsegment umfasst insbesondere Profi-Maschinen vom Akku Kombigerät über Motorsägen und Freischneider bis hin zum Rider für den kommunalen und professionellen Einsatz. Durch seine vorangehenden Tätigkeiten im Vertrieb der AS-Motor Germany GmbH Deutschland & Co KG und der ISEKI Maschinen GmbH Deutschland besitzt Heffels viele Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, die er in die Produkt- und Vertriebsstrategie von Husqvarna einbringen wird.

Harry Heffels und Michael Himler berichten an Hans-Joachim Endress, VP Sales Region 4.

Ebenfalls seit 1. Februar ist Carmen Zöttl für den Bereich PR & Social Media bei Husqvarna Deutschland zuständig. Sie übernimmt die Aufgaben von Heribert Wettels, der sich als Director Public Relations künftig schwerpunktmäßig um die weltweite PR für Gardena kümmert. Zöttl verfügt über viele Jahre Erfahrung in der B2B- und B2CKommunikation, zuletzt verantwortete sie die PR und Social Media von Swarovski Deutschland. Davor war sie als Sprecherin beim Versandhändler QVC unter anderem für Wirtschaftsthemen sowie die Kommunikation der Bereiche Logistik und Customer Service zuständig. Carmen Zöttl berichtet an Marketingleiter Esmat Pieck.