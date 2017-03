Martin Joos ausgezeichnet und verarbschiedet

Kategorie: Verbände und Organisationen > Verbände

Dienstag den 14.03.2017

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, MdL zeichnete Martin Joos auf der Jahresmitgliederversammlung mit der Staatsmedaille in Silber aus. Sie würdigte damit sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement im Bereich der Ausbildung. Uschi App, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, verabschiedete und bedankte sich im Namen aller Mitglieder bei Martin Joos.

Martin Joos (Foto: VGL BW)

Joos hat den Verband insbesondere im Bereich der Aus-, Fort-, und Weiterbildung geprägt. Martin Joos arbeitet seit 1999 ehrenamtlich im Verband – zunächst in der Region Stuttgart, seit 2008 im Vorstand. Von Beginn an widmete sich Joos der Ausbildung.

„Seine Arbeit war immer von großen Erfolg geprägt“, so Uschi App „Vom Bau der verbandseigenen Ausbildungsstätte in Heidelberg bis zum Einstieg bei der Deula gGmbH in Kirchheim/Teck prägte Martin Joos viele wichtige Entwicklungen.“ In den letzten Jahren war er zudem in zahlreichen Ausschüssen bis hin zur Allianz für Fachkräfte in Baden- Württemberg vertreten. „Martin Joos prägte die Aus-, Fort-, und Weiterbildung wie kein anderer. Dabei trat er immer bestens vorbereitet und äußerst sympathisch für die Interessen der Landschaftsgärtner ein. Wir werden Martin Joos sehr vermissen“, sagte Uschi App in ihrer Rede.

Martin Joos gründete 1995 seine Firma in Stuttgart und ist seither auch Mitglied im Verband Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. Mit seinem Team von rund 15 Mitarbeitern und einem modernen Maschinenpark deckt er alle Bereiche des Garten- und Landschaftsbaus ab: private Gartenanlagen, Projekte der öffentlichen Hand wie Kinderspielplätze und gewerbliche Außenanlagen.