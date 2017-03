Kategorie: Verbände und Organisationen

Donnerstag den 16.03.2017

BVE-Beraterseminar in Meran

Von: BVE/ZVG

Das Beraterseminar des Bundesverbandes Einzelhandelsgärtner (BVE) im Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) ist immer eine willkommene Gelegenheit für die Berater des gärtnerischen Fachhandels, sich zu den aktuellen Themen aus ihrem beruflichen Alltag auszutauschen und durch die Vorträge externer Referenten neue Informationen und Ideen zu gewinnen.

Der fachliche Input wird durch aktive Gruppenübungen abgerundet. (Foto: BVE/Markula)

Besonders spannend ist dabei der Blick über Ländergrenzen hinweg: Vom 15. bis 18. Mai 2017 werden die Teilnehmer in Meran (Südtirol) zusammenkommen.

Der fachliche Input externer Referenten und die gegenseitige Vorstellung von durchgeführten Marketingprojekten und -ideen in der bewährten Ideenwerkstatt werden durch den Besuch von vier beispielhaften Gärtnereien ergänzt, die interessante Einblicke in die gärtnerischen Unternehmen in Südtirol geben.

Das BVE-Beraterseminar wird seit 10 Jahren durchgeführt. Es hat sich zu einer festen Größe entwickelt. Schon viele Marketingideen und Beratungsmethoden wurden hier vorgestellt und konnten erfolgreich von anderen Beratern in die Praxis übernommen werden.

Der BVE lädt alle interessierten Berater ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Interessenten können sich bei der BVE-Geschäftsstelle melden bis 3. April 2017 an unter Telefon: (030) 200065-127

Fax: (030) 200065-21

E-Mail: info(at)bundesverband-einzelhandelsgaertner.de