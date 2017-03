Blütenpracht zum Mitnehmen - Hochwertige Balkonbepflanzung im Handumdrehen

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile

Freitag den 17.03.2017

Pünktlich zum Saisonstart im Mai bietet LECHUZA gemeinsam mit dem Verband Deutscher Garten-Center (VDG) mit der Aktion Blütenpracht zum Mitnehmen die optimale Lösung für eine saisonale und hochwertige Balkonbepflanzung in Gärtnerqualität an.

Blütenpracht zum Mitnehmen (Foto: LECHUZA)

Zahlreiche Kunden wünschen sich eine schöne Balkonbepflanzung, doch häufig fehlen Know-how und Zeit für die richtige Auswahl der Pflanzen. Wer dennoch nicht auf einen grünen Balkon verzichten mag, greift oftmals darauf zurück, die eigenen Gefäße vom Fachmann bepflanzen zu lassen.

Dieser Service wird dank der neuen Aktion „Blütenpracht zum Mitnehmen" sowohl für die Kunden, als auch für den Handel vereinfacht.

Alle teilnehmenden Mitgliedsbetriebe haben ab Mai die Möglichkeit, Pflanzeinsätze des Balkonkastens LECHUZA BALCONERA 50 mit bereits vorkultivierten Pflanzen über die Kontaktadresse des VDG zu bestellen. Die Einsätze können direkt in den Verkauf gegeben werden, wodurch Händler vor allem in der Hochsaison wertvolle Zeit sparen. Einfach die CC-Container mit den fertig bepflanzten Einsätzen am Point of Sale neben die Palette mit den LECHUZA Balkonkästen platzieren – schon kann sich der Kunde seine Balkongestaltung selbst zusammenstellen.

Ob gelbe Blüten im bunten BALCONERA Color oder weiße im BALCONERA Cottage mit Flechtoptik: Dank der wechselbaren Einsätze sind alle Kombinationen möglich und dem blühenden Balkon steht nichts mehr im Wege. Je nach Saison kann zwischen verschiedenen Arrangements in den Farben weiß, gelb und blau ausgewählt werden – so findet jeder Kunde im Handumdrehen die passende Bepflanzung für den eigenen Balkon. Dank der wechselbaren Pflanzeinsätze ist jederzeit ein Umgestalten möglich, so auch im Spätsommer bei der anschließenden Aktion „Herbstzauber".

Die blühenden Pflanzen sind bereits im BALCONERA-Einsatz vorkultiviert und die neue Blütenpracht kann der Kunde dann zuhause direkt in den Balkonkasten einsetzen. Die Blumen versorgen sich über das bewährte LECHUZA Erd- Bewässerungssystem selbstständig mit der Menge an Wasser und Nährstoffen, die sie individuell benötigen. Durch die praktische Bodenschraube kann überschüssiges Regenwasser problemlos ablaufen und die Pflanzen bleiben selbst bei Dauerregen vor Staunässe geschützt. Je nach Saison setzt der beliebte BALCONERA nicht nur stilvolle Akzente auf dem heimischen Balkon, sondern garantiert den Heimgärtnern auch die bestmögliche Versorgung der blühenden Lieblinge.

Am Point of Sale setzen Werbemittel wie ein auffälliger Palettenüberbau die „Blütenpracht zum Mitnehmen" gekonnt in Szene. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen Anzeigen in Verbrauchermagazinen, die auf diese neue Aktion hinweisen.

Die „Blütenpracht zum Mitnehmen" kann ab Mai 2017 in drei saisonalen Pflanzvariationen von allen teilnehmenden Gartencentern beim VDG bestellt werden.

LECHUZA BALCONERA Color (50 x 19 x 19 cm) mit 3 Liter Wasserreservoir ist erhältlich in den Farben weiß, schiefergrau, muskat und pistaziengrün. Preis 29.95 Euro (UVP)

LECHUZA BALCONERA Cottage (50 x 19 x 19 cm) mit 3 Liter Wasserreservoir ist erhältlich in den Farben weiß, granit und mokka. Preis 29.95 Euro (UVP)