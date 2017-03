Betafence Gabionen - Lösungen für Garten und Landschaft

Kategorie: Baustoffe und Bauteile

Montag den 20.03.2017

Mit seinem aktuellen Gabionen­programm bietet Betafence Lösungen sowohl für spezialisierte Gabionen-Verbauer wie auch für Zaun-, Garten- und Landschafts­bauer an. Das Programm umfasst Gitter in unterschiedlichen Abmessungen für Steinkörbe in acht Größen von 50 bis 200 cm Länge und 50 bzw. 100 cm Höhe. Die robusten, punktgeschweißten Gitter sind ab Lager in 4,5 mm Drahtstärke und 5 x 10 bzw. 10 x 10 cm Maschenweite lieferbar. Der Zusammenbau erfolgt wahlweise mit Spirale oder C-Klammer.

Die Betafence Zaungabionen eignen sich mit nur 25 cm Baubreite vor allem als Sichtschutzlösung für private Grundstücke. Dank einer speziellen Zinkalu-Ultra-Beschichtung haben die Betafence Gabionengitter eine dreimal längere Lebensdauer als Gitter mit herkömmlicher Zinkbeschichtung. (Fotos: Betafence)

Eine Besonderheit der Betafence-Gabionen ist die Beschichtung. Alle Elemente werden in einem speziellen Verfahren mit einer Zink-Aluminium-Beschichtung mit mindestens fünf Prozent Aluminium gefertigt. Das Verfahren garantiert eine drei Mal längere Lebensdauer als eine herkömmliche Zinkbeschichtung in Übereinstimmung mit BS EN 10244-2. In Salzsprühnebel­tests ist eine Korrosionsbeständigkeit von 3.000 Stunden nachgewiesen. Für Ausschreibungen ist außerdem wichtig, dass die Betafence-Steinkörbe als erste am Markt eine CE-Zertifizierung auf Basis der Europäischen Technischen Zulassung ETA-13/0095 speziell für Gabionen besitzen.

Vor allem für den Einsatz im Privatbereich ist die Betafence Zaungabione Profi-Clip konzipiert. Mit einer Baubreite von nur 25 cm eignet sie sich besonders als Sichtschutz. 11 Nennmaße ermöglichen verschiedene Korbgrößen für Gabionenzäune bis zu 2 m Höhe, dabei können Breite und Höhe durch Ablängen in 5- bzw. 10-cm-Schritten flexibel angepasst werden. Passend zu den Gabionengittern sind Distanzhalter, Profi-Clips bzw. C-Klammern als Verbindungselemente sowie verzinkte Pfosten in geeigneter Profilstärke lieferbar. Zum bauseitigen Verfüllen eignen sich je nach Kundenwunsch Steine, Holz, Glas oder Baumrinde.