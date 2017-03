Farbe bekennen im Garten- und Landschaftsbau

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte

Außergewöhnliche Gestaltung von Außenanlagen mit Farbasphalt und der Maschinentechnik von VÖGELE und HAMM

Parkwege in hellem Beige: VÖGELE und Farbasphalt passen zusammen wie Baden-Baden und Parkanlagen Der SUPER 1300-3i war dank seiner Einbaubreite bis 5,00 m perfekt für die Anforderungen des größeren Bauloses in Baden-Baden geeignet. Gute Verdichtungsleistung, auch wenn es mal eng wird, die Walzen der HD CompactLine sind für Schotter, Kies oder Sand ebenso geeignet wie für Standard- oder Sonderasphalte. (Fotos: JOSEPH VÖGELE AG)

Von der Signalfunktion in Kreuzungsbereichen über die Lenkung von Verkehrsströmen bis hin zu attraktiven Gestaltungselementen im Garten- und Landschaftsbau, der Einsatz von Farbasphalt ist eine hervorragende Möglichkeit für Städteplaner, Landschaftsarchitekten und Bauunternehmen, Akzente zu setzen.

Der Park entlang der Lichtenthaler Allee ist typisch für das prachtvolle Stadtbild der Kur- und Bäderstadt Baden-Baden. Bei seiner Neugestaltung gibt es zwei Baulose mit unterschiedlichen Platzverhältnissen und Größendimensionen. Um die optische Anmutung von gesplitteten Alleenwegen zu verwirklichen und gleichzeitig eine hohe Belastbarkeit zu gewährleisten, wird bei den Einbauarbeiten Splittmastix-Asphalt mit beigen Farbpigmenten verwendet. Während der VÖGELE Minifertiger SUPER 800-3i mit seinen kompakten Abmessungen und flexiblen Beschickungsmöglichkeiten bestens zum kleineren Baulos passt, ist der SUPER 1300-3i dank seiner Einbaubreite bis 5,00 m perfekt für die Anforderungen des größeren Bauloses geeignet. Unterstützt werden die beiden von HAMM Walzen der CompactLine.

Große Leistungsfähigkeit auf kleinem Raum

Die beiden Baumaßnahmen in Baden-Baden erfordern ein hohes Maß an Flexibilität bezüglich Manövrierfähigkeit, Einbaubreite und Beschickung. Bei der Gestaltung von Außenanlagen, direkt im Park gelegen, kommt daher der VÖGELE Mini Class Raupenfertiger SUPER 800-3i für den Einbau der Deckschicht aus beigem Farbasphalt zum Einsatz. Da sich unter der Baustelle eine Tiefgarage befindet und die Bildung von Rissen in der Deckenplatte tunlichst zu vermeiden ist, hat die klein-kompakte HAMM Walze HD 10 VO mit Oszillation ihren großen Auftritt bei der Verdichtung. Auf dem zweiten Baulos stellt ein VÖGELE Compact Class Raupenfertiger SUPER 1300-3i sein Können unter Beweis. Hier gilt es, 160 t Farbasphalt-Mischgut zu verarbeiten. Zur Verdichtung kommen die HAMM Walzen HD 10 VO und HD 10 VV zum Einsatz.

Kompetenz von VÖGELE und HAMM im Garten- und Landschaftsbau

Hochwertige Materialien, gestalterische Herausforderungen, außergewöhnliche Farbgebungen – der Garten- und Landschaftsbau stellt immer abwechslungsreichere Aufgaben an die ausführenden Bauunternehmen. Entsprechend vielseitig und gleichzeitig überzeugend bis ins Detail ist die angewendete Maschinentechnik. Mit ihren Compact Class sowie Mini Class Fertigern und Walzen der HD CompactLine liefern VÖGELE und HAMM zuverlässige und perfekt dimensionierte Lösungen mit durchdachtem Bedienkomfort.

Zur Maschinentechnik

VÖGELE Fertiger der Mini Class

Ganz gleich ob eng, niedrig oder schmal – auf Baustellen mit stark eingegrenzten Platzverhältnissen sind die äußerst kompakten Kleinfertiger SUPER 700-3i und SUPER 800-3i die richtige Wahl. Mit ihren Einbaumaßen von 0,50 m bis maximal 3,50 m, der asymmetrischen Bunkerwand für die platzsparende Beschickung durch LKW sowie den hervorragenden Vorverdichtungswerten dank der hochmodernen Ausziehbohle AB 220 TV beweisen die VÖGELE Mini Class Raupenfertiger, dass auch bei Einsätzen unter engsten Bedingungen keinerlei Abstriche in puncto Technologie, Leistung und Bedienkomfort gemacht werden müssen.

VÖGELE Fertiger der Compact Class

Kleine bis mittelgroße Baumaßnahmen unter beengten Platzverhältnissen: Das ist das Revier dieser wendigen Kompaktfertiger-Generation. Von Geh- und Radwegkombinationen über innerstädtische Straßen bis hin zu Wirtschaftswegen und kleineren bis mittleren Plätzen – mit den vier Rad- bzw. Raupenfertigern SUPER 1100-3i, SUPER 1103-3i, SUPER 1300-3i und SUPER 1303-3i bietet VÖGELE optimale Maschinenlösungen für Neubau und Sanierung mit Einbaubreiten von 0,75 m bis max. 5,00 m.

HAMM Walzen HD CompactLine

Gute Verdichtungsleistung, auch wenn es mal eng wird: Die Walzen der HD CompactLine sind für Schotter, Kies oder Sand ebenso geeignet wie für Standard- oder Sonderasphalte. Ihre Einsatzgebiete sind entsprechend vielfältig – ganz gleich ob im Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau oder Hochbau. Das Spektrum der Baureihen HD 8 bis HD 14 umfasst Tandemwalzen mit 2 Vibrationsbandagen, Walzen mit einer Vibrations- und einer Oszillationsbandage sowie Kombi- und Gummiradwalzen.