Freitag den 19.05.2017

IVG Forum Gartenmarkt – jetzt anmelden und Frühbucherrabatt sichern!

Am 8. November 2017 findet im Steigenberger Hotel in Berlin das 8. IVG Forum Gartenmarkt statt. Der Industrieverband Garten (IVG) e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder Vertreter aus Industrie, Handel und Medien zu einem der wichtigsten Treffen der Gartenbranche ein.

Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Werbung, Wirkung, Web – Kundenansprache in Zeiten der Digitalisierung“ und hält für die Besucher ein spannendes Vortragsprogramm bereit. Frühbucher erhalten bis zum 30. Juni einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

Einer der Referenten beim diesjährigen Forum wird der Kabarettist Vince Ebert sein. In seinem Vortrag zum Thema „Big Dadaismus. Mit gesundem Menschenverstand durch die Digitalisierung“ stellt er sich auf humoristische Art den Fragen unseres Alltags: Wie wird sich in Zukunft unsere Arbeitswelt verändern? Werden Computer schon bald intelligenter sein als wir? Werden sie uns gar beherrschen? Im Marketing, als HR-Strategie oder in der Produktion – der Begriff „Digitalisierung“ ist mittlerweile überall präsent. Es entsteht der Eindruck, traditionelle Geschäftsmodelle müssten allesamt verändert oder gar eingestampft werden. Doch bewirken Big Data, Künstliche Intelligenz und die smarten Jungs aus dem Silicon Valley wirklich eine Revolution unseres Arbeitsalltags? Der Kabarettist und Diplom-Physiker Vince Ebert rät zu mehr Gelassenheit und räumt in seinem Vortrag mit populären Mythen, Heilsversprechen und Horrorvisionen der Geschäftswelt von morgen auf. Anhand von witzigen und überraschenden Beispielen zeigt er, wo Menschen selbst den intelligentesten Computern überlegen sind und wie man mit Phantasie und Kreativität auch in Zukunft unternehmerisch erfolgreich sein wird.

Branchentreff Handel & Industrie am Vorabend

Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Webseite des IVG (siehe Link). Wer sich bis zum 30. Juni 2017 registriert, erhält einen Frühbucherrabatt in Höhe von 20 Prozent. Die Kongressgebühr beinhaltet darüber hinaus die Teilnahme am Branchenabend Handel & Industrie – ein Get-Together am Vorabend, dem 7. November 2017, das ebenfalls im Steigenberger Hotel stattfindet. Am Veranstaltungstag haben die Teilnehmer darüber hinaus die Möglichkeit, sich bei den Sponsoren und Partnern des IVG über deren Angebote und Leistungen zu in-formieren.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verband deutscher Garten-Center (VDG), dem Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) und dem Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE) im Zentralverband Gartenbau statt.