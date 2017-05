Dienstag den 23.05.2017

Neuer Zweiachsmäher Grip4-75

Die Firma Sauerburger aus Wasenweiler bei Freiburg stellt auf der DemoPark 2017 einen neuen Hangschlepper Grip4-75 vor. Diese Maschine wird als Standard- oder Premium-Ausführung angeboten. Sauerburger ist ein innovativer badischer Familienbetrieb, der in der 9. Generation geführt wird und seit 1961 Landmaschinen herstellt.

Sauerburger erweitert seine bewährte Grip4-Baureihe nach unten mit einer 75-PS Maschine. Sie hat als einziger in dieser Leistungsklasse eine auf Hydrolagern schwingend gelagerte Komfortkabine, die nur 74 Dezibel leise ist. (Foto: F. X. S. Sauerburger)

Günstiges Einstiegsmodell

Das Sauerburger High-Tech kann, hat der bekannte Hersteller vom Kaiserstuhl schon mit den Hangschleppern Grip4 mit 95 bzw. 113 PS (70 bzw. 83 kW) in komfortabler Vollausstattung gezeigt. Da aber gerade im kommunalen Bereich meist nach einfacheren Lösungen gefragt wurde, entwickelte man den neuen Grip4-75-Standard. Er wird in der Basisversion ohne Heckhydraulik, -zapfwelle, Klimaanlage, Driftlenkung und Wendelüfter geliefert. Dies kann aber optional dazu gebucht werden. In der Premium-Ausstattung ist das schon serienmäßig. So können die Kunden ihren Grip4 maßgeschneidert konfigurieren und bekommen genau die richtige Maschine für ihren Einsatzbereich.

Der Grip4-75-Standard ist ein leistungsfähiger Zweiachsmäher für den Einsatz in mittelgebirgs- und alpinen Lagen, an Deichen für den Hochwasserschutz, bei Arbeiten am Straßenrand und auf anmoorigen und wenig tragfähigen Böden in Naturschutz- und Feuchtgebieten. Die komfortable Kabine mit 74 Dezibel am Fahrerohr lässt keine Wünsche offen. Auf Hydrolagern gesetzt und nicht fest mit dem Rahmen verbunden, unterscheidet sich der Grip4-75 von anderen Anbietern in der gleichen PS-Klasse. Diese Komfortkabine bietet einen hervorragenden Rundumblick, mit besonderem Fokus auf den Frontanbauraum.

Die Premium Variante

Die Premium Variante gleicht sehr stark den großen Grip4 Modellen mit leistungsfähigem Front- und Heckanbauraum inklusiv Kraftheber und Zapfwelle. Die oben genannten Komponenten Klimaanlage, Driftlenkung und Wendelüfter gehören zur Serienausstattung, ebenso eine proportionale Hydraulikanlage, die von einer Axialkolbenpumpe mit maximal 100 Litern pro Minute versorgt wird. Die Steuergeräte können einfach- und doppeltwirkend genutzt werden, sind in der Durchflussmenge einstellbar. Jedes Steuergerät kann arretiert oder mit einer Schwimmstellung gefahren werden.

Für die Straßenfahrt gibt es die Schwingungstilgung, die Hubkraft der KAT I und KAT II 3-Punkthubwerke beträgt 1.500 daN bei 175 bar Hydraulikdruck.

Gleiches Grundkonzept

Achsen, Rahmen und Motor sind bei beiden Grip4-75 Ausstattungen gleich. Der wassergekühlte 4-Zylinder-Turbo Motor von Kohler, fr. Lombardini, mit Ladeluftkühlung leistet 74 PS (54 kW) bei 2600 U/min nach ECE R 24 und ist wegen seiner Einsatzsicherheit in steilen Hanglagen besonders beliebt. Das maximale Drehmoment beträgt 300 Nm bei 1500 U/min. 2,5 Liter Hubraum stehen als Commonrail mit elektronischer Direkteinspritzung zur Verfügung und erfüllen die Abgasstufe III B. Der stufenlose hydrostatische Antrieb erfolgt über eine Axialkolbenverstellpumpe.

Die Fahrgeschwindigkeiten liegen in je 2 Bereichen im Gelände von 0 – 10 und von 0 – 20 km/h und auf der Straße von 0 – 16 und von 0 – 40 km/h. Der Allradantrieb ist serienmäßig mit zuschaltbarer Vorderachse. Die 100%igen Differentialsperren in beiden Achsen schalten elektro-hydraulisch. Die hydraulische Allradlenkung wird mit 3 Lenkungsarten angeboten: Front-, Allrad- und Hundeganglenkung. Der Wechsel der Lenkungsarten ist beliebig.

Leichtgewicht mit hoher Leistung

Das Leergewicht liegt bei 2.600 kg, das zulässige Gesamtgewicht bei 4.700 kg. Die zulässigen Achslasten mit je 3.000 kg vorn und 3.000 kg hinten unterstreichen die robuste, zuverlässige Konstruktion des gesamten Fahrzeugs. Mit 3,86 Meter Länge, 2,15 Meter Höhe und 2 Meter Breite einfachbereift bzw. 2,40 Metern mit Doppelbereifung ist der Grip4-75 ein kompaktes Kraftpaket für anspruchsvolle Aufgaben.

Kompetenter Dienstleister

Da Sauerburger jahrzehntelang Schmalspurtraktoren, Hoflader und Teleskoplader konstruiert und gefertigt hat, steckt im Grip4 eine langjährige Erfahrung und Kompetenz für Traktoren. Beispielsweise liegt die Luftzufuhr für den Motor- und Kabinenluftfilter gut geschützt und doch leicht zugänglich im Kabinendach. Durch diese Position gelangt immer die sauberste und kühlste Luft zum Motor. Die verschiedenen Kühlersegmente rechts zwischen den Rädern klappen werkzeuglos weg, wenn sie gereinigt werden sollen. Im Motorraum dahinter ist alles kompakt angeordnet und sauber verarbeitet. Das Abgasaustrittsrohr des Schalldämpfers nutzt das „Venturi-Prinzip“, es erzeugt einen Unterdruck im Motorraum und entzieht ihm dadurch die Stauwärme.

Viele weitere Details im neuen Grip4-75 ermöglichen entspannte Arbeitstage mit einem hohen Leistungspotential, einem Minimum an Wartung, geringen Betriebskosten und damit einer hohen Wirtschaftlichkeit. Der Grip4-75-Standard bietet sehr viel Technik schon für wenig Geld, der Grip4-75-Premium kommt mit viel Komfort und Ausstattung, so dass die Kunden jetzt ihren Zweiachsmäher noch einfacher konfigurieren können.