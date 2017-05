Montag den 29.05.2017

Demopark-Debüt für YT2-Traktoren von Yanmar

Der weltweit führende Traktorhersteller Yanmar wird die Demopark-Ausstellung in Eisenach (11. bis 13. Juni) nutzen, um sein Engagement für die Kommunen und den Landschaftsbau mit der Einführung der Modelle der YT2-Serie zu unterstreichen.

YT2-Traktor (Fotos: YANMAR EUROPE BV)

Anlässlich der Demopark-Ausstellung wird die neue YT2-Traktor-Baureihe vom weltweiten Marktführer Yanmar in den deutschen Markt eingeführt. Die neuen Traktoren, die auf die besonderen Bedürfnisse des Bereichs Landschaftsbau und der lokalen Behörden und Kommunen abgestimmt sind, setzen neue Maßstäbe für Fahrerkomfort, Wartungsfreundlichkeit und Einsatzvielfalt.

Die neuen YT2-Modelle werden in Deutschland auf dem Stand E-585 zum ersten Mal ausgestellt und bieten den Besitzern und Betreibern ganzjährig eine zuverlässige Leistung. Sie profitieren dabei von einer Reihe von Hauptmerkmalen wie:

Motor – zuverlässiger, emissionskonformer, zukunftssicherer und bewährter Dieselmotor

Getriebe – ein hydrostatisches Getriebe sorgt für ruckfreie Schaltvorgänge und optimale Leistung im gesamten Drehzahlbereich.

Kabine – ein geräumiges, klimatisiertes Fahrerhaus bietet optimalen Bedienkomfort und Rundumsicht.

Zuverlässig im Einsatz

Entwickelt, um die beliebten Modelle der EF-Serie abzulösen, wurden die agilen YT2-Traktoren von Yanmar vom weltbekannten Industriedesigner Ken Okuyama entworfen, aus dessen Hand auch die YT3-Modelle von Yanmar mit Vario-Getriebe stammen, die ab dann verfügbar sind.

Aber die neue YT2-Serie ist mehr als nur ein Blickfang mit tollem Design. Diese zuverlässigen „Arbeitstiere“ sind auf eine optimale Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, beispielsweise im Landschaftsbau, im Baugewerbe und in der Stadtgestaltung.

Die Traktoren werden von einem 3-Zylinder-Common-Rail-Dieselmotor angetrieben, der eine Leistung von 35 PS (26 kW) aufweist. Der Motor der Abgasstufe 5 ist mit einem zuverlässigen Partikelfilter ausgestattet, der Motoremissionen minimiert und die YT2-Modelle zur Ideallösung für die Innenstadt und umweltfreundliche Anwendungen macht.

Der zuverlässige Motor läuft über ein hydrostatisches Getriebe, das eine stufenlose Beschleunigung im gesamten Leistungsbereich und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ermöglicht.

Dank eines einfach zu bedienenden Doppelpedals kann der Bediener mühelos zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahren wechseln. Die Aktivierung und Deaktivierung von 2WD und 4WD erfolgt über einen einfachen elektrischen Schalter. Außerdem bietet das Modell YT235 Bi-Speed für einfaches, schnelles und kurzes Wenden im Arbeitsbereich.

Optimierter Komfort

Die geräumige Kabine von YT-Traktoren ist großzügig ausgestattet und bietet eine hervorragende Rundumsicht auf Front- und Heckgeräte und den umliegenden Arbeitsbereich und damit optimale Sicherheit. Die Übersicht wird durch die Verlagerung der Klimaanlage und des Heizaggregats auf die Rückseite der Maschine weiter verbessert. Eine unbehinderte Vorwärtssicht ist sichergestellt.

Die Kabine ist isoliert, um den Bediener vor Lärm und Vibrationen zu schützen, so dass die Maschine auch während längerer Arbeitszeiten komfortables Arbeiten ermöglicht. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt ≤ 82 dB (A). Ein nahezu flacher Kabinenboden bietet viel Platz für den Bediener und die Lagerung von Werkzeugen. Zugleich garantiert er einen ungehinderten Ein- und Ausstieg vom Arbeitsplatz.

Ausgestattet mit Rasenreifen sind die kompakten YT2-Traktoren nur 2,08 Meter hoch, so dass sie in Bereichen eingesetzt werden können, in denen es auf die Arbeitshöhe ankommt. Die Möglichkeit, in beengten Verhältnissen zu arbeiten, wird dank eines Wendekreises von nur 3,3 Metern weiter verbessert – ohne den Einsatz von Bi-Speed. Eine hintere Dreipunktaufhängung mit einer Kapazität von 1.350 kg und eine breite Palette an Front- und Heckgeräten unterstreichen die Flexibilität der neuen YT2-Modelle und ermöglichen deren vielseitigen Einsatz in den verschiedensten Anwendungen und Branchen.

Die Maschinen, die auf der Demopark ausgestellt werden, sind Vorserienmodelle. Sie sind ab dem vierten Quartal erhältlich und entstammen direkt der Yanmar-Produktion.

Umfassende Palette

Zudem wird Yanmar auf der Demopark beispielhaft Modelle aus dem umfassenden Sortiment des Unternehmens vorstellen, die von dem halben Jahrhundert Erfahrung des Unternehmens im Bereich Design, Entwicklung und Innovation von Traktoren zeugen.

Die Besucher der Ausstellung haben die Gelegenheit, die SA-Serienmodelle mit 21- und 24-PS-Motor und neuer Fahrerkabine zu bestaunen. Diese werden neben den Modellen der GK-Serie mit 16 bis 20 PS, den Maschinen der EB-Serie mit einem Leistungsbereich von 31 PS und der YT3-Serie (47 bis 60 PS) ausgestellt.