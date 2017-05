Dienstag den 30.05.2017

BGL-Konjunkturumfrage: Zuversicht innerhalb der GaLaBau-Branche

Die wirtschaftliche Stimmungslage im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ist im Frühjahr 2017 unverändert erfreulich. Dies geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) hervor.

Demnach schätzen rund 98 Prozent der befragten Unternehmen die Aussichten der Branche als positiv ein. Gleiches gilt auch für die die aktuelle Auftragslage. Hier geben 95 Prozent der GaLaBau-Unternehmen an, dass die Auftragslage besser oder gleichbleibend gegenüber dem Vorjahreszeitraum (87 Prozent) ist. BGL-Präsident August Forster zeigt sich erfreut über die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage: „Wir beobachten, dass sich die wirtschaftliche Situation im GaLaBau konsequent auf einem sehr hohen Niveau bewegt und eine hohe Nachfrage nach landschaftsgärtnerischen Dienstleistungen vorliegt. Wir haben also allen Grund, mit großer Zuversicht in die Zukunft zu blicken.“

Volle Auftragsbücher sorgen für Planungssicherheit im GaLaBau

Die Zuversicht innerhalb der Branche liegt in den vollen Auftragsbüchern und der damit verbundenen Planungssicherheit begründet. So reichen die Aufträge in der Pflege durchschnittlich für eine Vollbeschäftigung für die nächsten 14 Wochen. Im Bereich Neubau sind die Betriebe ebenfalls für 14 Wochen im Durchschnitt ausgelastet. Diese Zahlen spiegeln sich auch bei der Einschätzung der Zukunftsaussichten des eigenen Betriebs wider. So schätzen 17,34 Prozent die Lage mit „sehr gut“ ein (Vorjahr: 14,64 Prozent). Mit „gut“ bewerten rund 66 Prozent die Aussichten (Vorjahr: 62,28 Prozent). „Befriedigend“ geben 13,74 Prozent der Befragten (Vorjahr: 20 Prozent) an.

„Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigen, dass unsere Betriebe gut aufgestellt sind und sich gute und harte Arbeit auszahlen - nur so können die Betriebe erfolgreich im Markt agieren“, erklärt August Forster.

Unveränderter Optimismus auch in der Fünf-Jahres-Bewertung

Neben der erfreulichen Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage im aktuellen Jahr, sehen die Betriebe auch für die nächsten fünf Jahre optimistisch in die Zukunft. Demnach geben rund 60 Prozent der Befragten an, dass sie die Aussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre mit sehr gut bzw. gut einschätzen. Rund 35 Prozent der Unternehmer schätzen die Zukunfts-perspektiven als befriedigend ein. Damit liegt die Einschätzung der Unternehmer für die wirtschaftliche Zukunft der Branche mit 94,95 Prozent auf dem Vorjahresniveau.

Preisentwicklung im Garten- und Landschaftsbau entwickelt sich positiv

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Preisentwicklung im gesamten Garten- und Landschaftsbau sich nur leicht verbessert. Der positive Trend in der Preisentwicklung im öffentlichen Bereich der letzten Konjunkturumfrage aus dem Herbst 2016 zeigt sich auch in der Frühjahrserhebung. Demnach geben 15,71 Prozent (Vorjahr: 9,94 Prozent) an, dass sie marktgerechte Preise erzielen konnten. 76,81 Prozent geben allerdings an, dass die Preisstruktur auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist (Vorjahr: 74.59 Prozent). Nur 7,48 Prozent der Betriebe beobachten in diesem Segment eine negative Entwicklung (Vorjahr: 15,47 Prozent).

„Diese Entwicklung freut uns, sie müsste allerdings noch eine andere Dynamik bekommen. Wir haben große Anstrengungen unternommen und Überzeugungsarbeit für qualitätsvoll gepflegte Grünanlagen geleistet. Dies zahlt sich jetzt auch langsam aus“, so August Forster. „Da sich die Situation im Privatgarten-Segment gewohnt positiv zeigt und auch im Gewerbe-Segment eine Verbesserung der Preisentwicklung zu beobachten ist, können wir zurecht positiv in die Zukunft blicken“, zeigt sich BGL-Präsident Forster erfreut.