Dienstag den 30.05.2017

Neu: MOWBLOWER - Das Mähwerk mit Gebläse für schwieriges Gelände

Anfang Juni 2017 bringt Westtech Maschinenbau aus Prambachkirchen OÖ eine komplett neue Produktreihe auf den österreichischen Markt. Mit dem neuen MOWBLOWER hat Westtech ein Mähwerk für schwieriges Gelände entwickelt, das vor allem in der kommunalen Landschaftspflege große Vorteile bringt.

(Foto: WESTTECH Maschinenbau)

Wie der Name verspricht, handelt es sich beim MOWBLOWER um ein Scheibenmähwerk mit einem Gebläse, das als Vorsatz auf ferngesteuerte Kleingeräte, wie Raupen-Mulcher oder ähnlichen Geräten montiert werden kann. Der MOWBLOWER kann sehr hohes Gras an Stellen mähen, die mit einem Auslegemäher nicht erreicht werden können. Das kompakte Gerät kommt speziell in schwierigem Gelände, wie Böschungen, Steilhänge und Wildwuchszonen zum Einsatz. Vor allem in entlegenen Straßengräben, Feld- und Waldrändern zeigt der MOWBLOWER seine Stärke. Selbst in sehr steilen Böschungen bleibt die Maschinenkombination standfest.

Einfache Technik

Wenn der MOWBLOWER mäht, wird das Schnittgut, das in einer Schnittbreite von 135cm gemäht wird, über das Gebläse ausgeworfen. Der Mähbalken besteht aus drei Scheiben und Fördertrommeln, die das Material dem zweiflügeligen Wurfgebläse zuführen. Das Material wird nach oben beschleunigt und über ein bewegliches Blasrohr ausgeworfen. So wird der Grünschnitt mit jeder Reihe weitergetragen bis es am Rand gesammelt entfernt werden kann.

Da kein Grünschnitt liegen bleibt, erfolgt ein geringerer Nährstoffeintrag. Speziell entlang von Straßenböschungen, Bachläufen und in Rückhaltebecken entsteht dadurch eine pflegeleichte Magerwiese, die nur ein bis zweimal im Jahr gemäht werden muss. Westtech verspricht dadurch einen länger anhaltenden Schnitt und ein dauerhaft gepflegtes Landschaftsbild.

Know-How aus Oberösterreich

Das Know-How für die Entwicklung von Anbaugeräten für Forst und Landschaftspflege stammt aus Oberösterreich. Der Forstmaschinenhersteller Westtech Maschinenbau vertreibt seine bewährte und ständig wachsende Produktserie der WOODCRACKER auf internationaler Ebene. Zu den WOODCRACKER-Produkten gehören Holzschneidköpfe, Greifersägen, Holzspalter, Spaltzangen und Bodenaufbereitungsmaschinen, die flexibel an unterschiedlichste Trägerfahrzeuge angebaut werden können.