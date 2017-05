Mittwoch den 31.05.2017

10 Jahre Sauter Garten- und Landschaftsbau in Schömberg

Seit zehn Jahren baut die Firma Sauter Garten- und Landschaftsbau in Schömberg grüne Außenanlagen. Mit einem großen Jubiläumsfest feierte der Betrieb, der auch Mitglied im Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. ist, sein zehnjähriges Bestehen auf dem Betriebsgelände.

Garten- und Landschaftsbau in Schömberg Ehemaligen Sägewerk (Fotos: VGL-BW)

Daniel Sauter gründete 2007 seinen Einmannbetrieb im kleinen Schuppen seiner Eltern. Der erste Umzug stand dann drei Jahre später an: Es wurde ein Lagerplatz in Ratshausen angemietet. Seit 2012 ist der Betriebssitz im ehemaligen Sägewerks Gelände in Schömberg. Zusammen mit den mittlerweile zwei festangestellten Mitarbeitern, drei Teilzeitkräften und seiner Frau Natalie Sauter plant, gestaltet und pflegt Daniel Sauter in erster Linie Privatgärten.

„Neben der Gartengestaltung bieten wir auch samstags unseren Lagerverkauf an. Außerdem beraten und beliefern wir auch Kunden, die beim Bau ihres Gartens selbst Hand anlegen möchten“ so Daniel Sauter. Daniel Sauter schaut zufrieden auf die letzten zehn Jahre zurück: „Besonders stolz bin ich auf meinen umfangreichen Fuhrpark und mein Lager. Beides habe ich mir selbst aufgebaut.“

Dabei ist er auf jeder Baustelle auch selbst vor Ort. „ Es freut mich sehr, dass ich viele Gärten in und um Schömberg anlegen darf.“, berichtet der Firmengründer. „Dabei lege ich großen Wert auf aufgeräumte Baustellen und ordentliche Lagersysteme.“

Sehr viele Besucher kamen zum Jubiläumsfest am 28. Mai 2017 auf dem Betriebsgelände. Dort gab es eine Ausstellung verschiedenster Materialien. Ob Beton, Naturstein, Metallelemente oder Pflanzenideen – der Schaugarten gab einen guten Überblick. Zudem gab es eine Bonsai- Ausstellung der Baumschule Karle aus Dautmergen und für die Kleinen eine Hüpfburg. Auch für die Zukunft hat Daniel Sauter einen Wunsch: „Ich möchte weiterhin schöne Gärten gestalten und auf der Baustelle selbst vor Ort sein.“