Mittwoch den 31.05.2017

25 Jahre Europäischer Baumschulverband

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 25jährigen Jubiläum des Europäischen Baumschulverbandes ENA fand eine Baumübergabe in der Brüsseler Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen statt.

V.r.n.l.: Jan-Dieter Bruns, ENA-Vizepräsident, Karl-Heinz Florenz, MEP, Rainer Steffens, Leiter der Brüsseler Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen, Marc Van Hulle, Leiter der ENA-Arbeitsgruppe „Europäische Gesetzgebung“. (Foto: BdB)]

Der von ENA-Vizepräsident Jan-Dieter Bruns gespendete Baum (eine rund 25 Jahre alte, über viele Jahre schirmförmig gezogene Buxus sempervierens Solitärpflanze) wurde feierlich mit dem Leiter der ENA-Arbeitsgruppe „Europäische Gesetzgebung“ Marc Van Hulle und dem Europaabgeordneten Karl-Heinz Florenz übergeben.

„Seit 25 Jahren ist die ENA die starke Interessenvertretung für die europäische Baumschulwirtschaft in Brüssel. Viele Themen, die die Baumschulen betreffen, werden heute in Europa entschieden. Deshalb engagiert sich der Bund deutscher Baumschulen intensiv in unserem europäischen Dachverband“, so Jan-Dieter Bruns.

In diesem Zusammenhang hob Marc Van Hulle die Bedeutung der europäischen Baumschulwirtschaft für die grüne Infrastruktur in Europa hervor. „Die EU muss darauf achten, dass es die Rahmenbedingungen für eine leistungsstarke Baumschulwirtschaft auf unserem Kontinent schafft. Aktuelle politische Themen sind die Pflanzengesundheit, der Umgang mit invasiven Arten und der Abbau EU-weiter Handelsbarrieren.“

Karl-Heinz Florenz, der Präsident in der Gruppe „Biodiversität, Jagd, ländliche Aktivitäten“ im Europäischen Parlament ist, bezeichnete das politische Engagement der Baumschulen in Gestalt der ENA als äußerst wichtig. „Wir im Europäischen Parlament sind auf die Expertise der Wirtschaft angewiesen. Wir wollen eine starke Baumschulbranche und deswegen ist es wichtig, dass wir Ihre Anliegen in den politischen Willensbildungsprozess einbeziehen können. Auf diese Weise können Umweltschutzaspekte mit den Notwendigkeiten einer qualitativ hochwertigen gartenbaulichen Produktion in Einklang gebracht werden. Ich ermuntere Sie, auch die nächsten 25 Jahre auf dem Brüsseler Parkett aktiv zu sein.“

Das gespendete Gehölz findet seinen Platz künftig in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Brüssel. Nach der Übergabe des Baumes trafen sich die Vertreter der ENA mit weiteren Abgeordneten des Europäischen Parlaments, um aktuelle branchenspezifische Problemlagen auf europäischer Ebene zu besprechen.