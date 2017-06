Dienstag den 06.06.2017

Frühlingsforen 2017

Die Zeit der Frühlingsforen ist schon wieder vorbei. Alle 6 Frühlingsforen, die Verver Export in diesem Jahr organisiert hat, haben mittlerweile stattgefunden. Die Beete von Verver Export in Deutschland, Frankreich und Tschechien waren wunderschön, wie gewohnt von hochwertiger Qualität und präsentierten die Farben und Kombinationen des Sortiments von Verver Export in ihrer ganzen Harmonie…

Die Taufe einer neuen Mischung durch den Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim Blühendes Heddesheim (Fotos: Verver Export GmbH)

Zahlreiche Besucher haben sich von den innovativen Mischungen und den unzähligen Farbkombinationen inspirieren lassen. Wir hoffen die allen auf schöne Ideen gebracht zu haben.

In Deutschland gab es dieses Jahr 2 Frühlingsforen:

Blühendes Heddesheim

Heddesheim – 26.04.2017

Am 26.04.2017 trafen sich mehr als 50 Interessierte aus der grünen Branche im badischen Heddesheim zum diesjährigen Frühlingsforum. Mehr als 120.000 Zwiebeln wurden im Herbst 2016 durch den Bauhof der Gemeinde und die Pflanzmaschine von Verver Export in den Boden gebracht. Entlang des Trimm-Dich-Pfades ging es einmal um den Badesee, wo in 17 Beeten und mehreren Blütensteifen eine Vielzahl von Mischungen für Hand- und Maschinenpflanzung bestaunt werden konnten. Ergänzt wurde die Tour durch Ausführungen des Bauhofs und des örtlichen Imkers, sodass Bienen und Störche von Nahem betrachtet werden konnten.

Bevor sich die Teilnehmer stärkten, stand die Taufe einer neuen Mischung durch den Bürgermeister der Gemeinde Heddesheim auf dem Programm. Herr Michael Kessler taufte die Mischung auf den Namen „Blühendes Heddesheim“. Diese setzt sich aus Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Muscari und Leucojum zusammen und spiegelt die Farben der Gemeinde wider, passend zum Jubiläumsjahr.

Am Nachmittag standen noch ein Vortrag zum „Einsatz von Stauden im öffentlichen Grün“ auf dem Programm sowie die Demonstration der maschinellen Pflanzung, wo Lilien für einen farbenfrohen Sommer gepflanzt wurden. Eine rundumgelungene Veranstaltung, die trockenen Fußes bewältigt wurde.



Mit viel Kreativität Blühflächen gestalten

Neu-Ulm – 27.014.2017

„Leider keine guten Nachrichten für unsere morgige Veranstaltung. Heute Nacht und heute Früh hat es stark geschneit. Am Morgen lagen teilweise zwischen 10 und 15 cm Schnee. Es regnet fortwährend – mal stärker mal schwächer.….“

Einen Tag vor unserem Frühlingsforum in Neu-Ulm erreichte uns diese Information. Aber getreu des Vorsatzes „es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, konnten wir am 27. April ab 8 Uhr mehr als 60 interessierte Teilnehmer aus Bayern und Baden-Württemberg im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm begrüßen, der Wetterlage entsprechend mit Regenkleidung und Schirmen ausgerüstet.

In einer Fotopräsentation zeigten wir dem Charakter der Umgebung angepasste Zwiebelpflanzungen, die in der Stadt Neu-Ulm angelegt wurden. Die Blühfolge der Frühlingsblumen in den einzelnen Mischungen, die Nachhaltigkeit der Anpflanzungen sowie theoretische Grundlagen zur Flächengestaltung mit Blumenzwiebeln im öffentlichen Grün waren Inhalt des Vortrags.

Danach begaben wir uns, begleitet von den Mitarbeitern von Verver Export und den Verantwortlichen der Stadt Neu-Ulm, auf den Rundgang durch den Glacis Stadtpark und sahen uns die Blumenzwiebelflächen in natura an. Dabei wurden wir glücklicherweise vom Regen verschont. Ein weiterer Höhepunkt des Vormittags war die Taufe einer neuen Blumenzwiebelmischung auf den Namen „Florentine Neu-Ulm“ durch Stadträtin Waltraud Oßwald.

Im Anschluss an die Präsentation der Aussteller demonstrierten wir eine maschinelle Lilienpflanzung. Mit der Abschlussdiskussion bei einem kleinen Imbiss endete dieses Frühlingsforum, eine Veranstaltung, die mit interessierten, fachkundigen Teilnehmern einmal mehr eine Plattform für die Verantwortlichen im öffentlichen Grün geboten hat.