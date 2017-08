Donnerstag den 03.08.2017

Der neue Multicar M29

365 Tage, unzählige Anwendungen – ein Fahrzeug: Dank seines modularen Konzepts lässt sich der multifunktionale Schmalspurgeräteträger Multicar M29 extrem flexibel für verschiedenste Aufgabenbereiche einsetzen. Und zwar da, wo es auf Wendigkeit und kompakte Bauweise ankommt: im Garten- und im Landschaftsbau, im kommunalen Bereich oder bei der Entsorgung. Den Alleskönner präsentierte Hako auf der demopark und zeigt, dass er vor allem eins ist: wirtschaftlich im Einsatz – und mit 62 km/h immer schnell am nächsten Einsatzort.

Der neue Multicar M29 (Fotos: Hako GmbH)

Alle Jahreszeiten flexibel im Griff

Egal ob Kehren im Frühling, Grünflächenpflege im Sommer, Laubbeseitigung im Herbst, Räumen im Winter oder Transporte im ganzen Jahr: eine Vielzahl an An- und Aufbaugeräten kann mit nur wenigen Handgriffen an den Multicar M29 gekoppelt und über dessen leistungsfähige Hydraulik angetrieben werden. So ist er schnell und einfach für jeden Einsatzzweck gerüstet. Mit nur 1,33 m Breite und einem dank Allradlenkung geringen Wendekreis von nur 3,25 m kann das Multitalent auch auf engen Straßen oder Wirtschaftswegen eingesetzt werden – und schafft dabei Nutzlasten von bis zu 3,2 Tonnen.

Sicherheit auf höchstem Niveau

Das Sicherheitskonzept des Multicar M29 orientiert sich an den hohen Standards, die auch für den Bau von Lastkraftwagen gelten: So bietet die Fahrerkabine ein Höchstmaß an Insassenschutz, was in Sicherheitstests nach ECE-R29 durch die DEKRA bestätigt wurde. Auch Allradantrieb, Scheibenbremsen, ein neuartiges Hydrostat-ABS und hoch belastbare Achsen gehören dazu und sorgen bei dem Schmalspurgeräteträger für ein stabiles Fahr- und Bremsverhalten in allen Situationen.

Im Multicar M29 ist die Sicherheit serienmäßig integriert: Tagfahrlicht, großflächige Reflektoren und LED-Rundumkennleuchte gehören selbstverständlich auch zur Ausstattung.

Perfekte Arbeitsbedingungen

Trotz kompakter Fahrzeugabmessungen bietet die Kabine Fahrer und Beifahrer viel Raum und hohen Komfort – angefangen beim ergonomischen Fahrersitz mit individuell einstellbarer Sitzposition über die Klimaanlage bis hin zur guten Geräuschdämmung.

Zusätzlich verfügt die Kabine des neuen Multicar M29 über großzügige, tief nach unten gezogene Front- und Seitenfenster für gute Sicht auf Anbaugeräte und Arbeitsumfeld.

Der Blick nach hinten ist durch optimal dimensionierte Spiegel und das großzügige Heckfenster ungehindert möglich.

Ergonomisch konzipierte Steuerfunktionen gewährleisten die einfache Bedienbarkeit aller Elemente im Betrieb. Via Joystick und einfach erkennbarer Tasten lassen sich der stufenlose hydrostatische Fahrantrieb und die Gerätefunktionen bequem und zentral steuern. Darüber hinaus erleichtert eine Reihe von Assistenzsystemen die Bedienung. So kann sich der Fahrer voll und ganz auf seine Umgebung konzentrieren – ein weiterer Faktor für die Sicherheit.

Serienmäßiges Highlight: der hydrostatische Fahrantrieb mit variabler hydrostatische Bremskraft. Über einen dreistufigen Wippschalter stellt der Fahrer je nach Situation ein, wie stark der hydrostatische Fahrantrieb verzögern und somit die Betriebsbremse unterstützen soll. Letztere wird insbesondere bei starkem Gefälle und hoher Nutzlast geschont, der Verschleiß wird reduziert und die Sicherheit erhöht.

Der hydrostatische Fahrantrieb bietet ein weiteres Plus:

Eine mechanische Untersetzung sorgt dafür, dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit noch feiner an die Aufgaben anpassen lässt und bietet zusätzliche Zugkraftreserven – ein großer Vorteil gerade bei Steigungen.