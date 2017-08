Donnerstag den 03.08.2017

Gardena setzt Wachstumskurs konsequent fort

Gardena hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem weiteren Umsatzrekord in Höhe von 537 Millionen Euro abgeschlossen. Der erfolgreiche Wachstumskurs konnte auch in der aktuellen Saison weiter fortgesetzt werden. Der Umsatz stieg in der ersten Jahreshälfte 2017 gegenüber der Vorjahresperiode um 10 Prozent auf 421 Millionen Euro.

Sascha Menges President Gardena Division Neu für kleine Gärten: der SILENO city (Fotos: Gardena)

Wachstum und Investitionen im In- und Ausland

„Ausschlaggebend für das zweistellige Wachstum im Inland und allen relevanten Auslandsmärkten war unsere konsequent fortgesetzte Strategie von zielgerichteten Investitionen“, sagte Sascha Menges, President der Gardena Division innerhalb der Husqvarna Group. Die Summe der Investitionen in die deutschen Standorte und in Produkte beläuft sich über einen Zeitraum von drei Jahren auf deutlich über 100 Millionen Euro. Gleichzeitig wurden im selben Zeitraum an den deutschen Standorten der Husqvarna Group 230 neue Stellen geschaffen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen an den deutschen Standorten damit rund 1850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Parallel investieren wir in unsere Marke und die europäischen Auslandsmärkte, um auch hier die Marktposition von Gardena weiter auszubauen“, erläutert Sascha Menges. So konnte Gardena beispielsweise in Großbritannien erfolgreich sein Wachstum stärken und die Distribution begleitet von einer umfassenden Marketingkampagne landesweit deutlich ausbauen.

Mähroboter und Smart Gardening weiter vorangetrieben

Mit dem neuen SILENO city speziell für kleinere Gärten baut Gardena seine führende Position bei Mährobotern für private Gartenbesitzer weiter aus. Der kompakte Mähroboter zeichnet sich nicht nur durch zahlreiche Premium-Merkmale aus, sondern auch durch seinen attraktiven Preis. „Mit der breiten Modellpalette bieten wir dem Verbraucher die komplette Auswahl von klein bis groß, wahlweise mit oder ohne Einbindung in das GARDENA smart system“, stellt Sascha Menges fest.

Der Entwicklungsstandort Zürich für das GARDENA smart system wurde personell deutlich verstärkt und ist in neue Räumlichkeiten gezogen. Nach der Einführung des Systems im Jahr 2016 wurde bereits im aktuellen Jahr sowohl das Produktsortiment um die smart Pressure Pump sowie den smart System-Akku ausgebaut als auch die App in mehreren Aktualisierungen um zahlreiche Funktionen erweitert.

„Auch für die kommende Saison wird es Hardware-Erweiterungen des Systems geben“, kündigt Sascha Menges an. Neben dem smart SILENO city wird es eine Mehrkanalsteuerung für die Gartenbewässerung und einem smarten Zwischenstecker geben, der die Integration beliebiger elektrischer Geräte in das System ermöglicht.

Kontinuierliche Updates erweitern zudem auch weiterhin den Funktionsumfang der GARDENA smart system App und lassen die Möglichkeiten immer größer werden. Ferner treibt Gardena die Weiterentwicklung zu einem kompletten Ökosystem voran, öffnet bis zum Ende des Jahres das System für andere Hersteller und strebt die Integration in führende Smart-Home-Ökosysteme an.

HeartBeat System: Akkukompetenz für den Garten ausgebaut

Mit dem HeartBeat System 18- und 40-Volt untermauert Gardena seinen Führungsanspruch bei Akkugeräten speziell für den Garten, der auf einer über 40-jährigen Erfahrung seit 1973 basiert.

In beiden Leistungsklassen für kleine und mittlere beziehungsweise für große Gärten bieten die Systeme das komplette Anwendungsspektrum fürs Schneiden, Trimmen, Blasen und Mähen, die jeweils genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe abgestimmt sind.

„Bei der Entwicklung unserer Produkte stehen ein hoher Nutzen für die Anwender und ein positives Konsumentenerlebnis immer an erster Stelle. Gute Bewertungen auf den einschlägigen Online-Portalen und zahlreiche positive Rückmeldungen unserer Kunden spiegeln eine hohe Zufriedenheit wieder. Das freut uns, macht uns stolz, ist uns aber zugleich auch Ansporn und Verpflichtung für die Zukunft“, betont Sascha Menges.

50 Jahre Original GARDENA System

Zudem hat im kommenden Jahr ein Klassiker Geburtstag, mit dem die Marke zu Weltruhm gelangt ist, und der heute aus keinem Garten mehr wegzudenken ist. Das Original GARDENA System mit seinen Verbindern, Spritzen, Brausen und Regnern für die Gartenbewässerung wird 50 Jahre jung. Im Flower-Power-Jahr 1968 hat es zum ersten Mal „klick“ gemacht und damit eine kleine Gartenrevolution ausgelöst. Seitdem wurden weltweit mehr als 500 Millionen Schlauchverbinder verkauft. Dieses Jubiläum feiert die Marke mit dem Abschluss der Runderneuerung des nunmehr frostsicheren Systems, die vor drei Jahren begonnen wurde und mit der neuen Premium-Linie seinen krönenden Höhepunkt findet. Weiterhin gilt für das Original GARDENA System: Qualität „made in Germany“ – und darauf gibt es jetzt auch fünf Jahre Garantie.