Freitag den 11.08.2017

SABO Akku-Laubbläser für Profis und jedes Wetter

Für die nötige Power und Effizienz, die Profianwender beim täglichen Einsatz in Kommunen oder im Landschafts- und Gartenbau benötigen, sorgt der vibrations- und geräuscharme Akku-Laubbläser SABO LB 860-PRO mit bürstenlosem EC-Motor. Das Gerät des Premiumherstellers ist optimal ausbalanciert und liegt mit 2,6 Kilogramm leicht in der Hand. Der Akku mit bewährter Bosch-Technologie sitzt nicht im Gerät selbst, sondern wird einfach und praktisch in einem größenverstellbaren Hüftgürtel getragen.

Der Akku-Laubbläser ist optimal ausbalanciert und liegt mit 2,6 Kilogramm leicht in der Hand. (Foto: SABO)

Der von SABO Ende 2016 eingeführte Akku-Laubbläser SABO LB 860-PRO steht für eine konstante und starke Blasleistung. Da durch die Akku-Technologie keine Wartungen anfallen, profitiert der Anwender von einem langlebigen und effizienten Produkt. Dieses überzeugt vor allem durch seine einfache Handhabung und sein geringes Arbeitsgewicht. Für beste Ergebnisse sorgen zwei unterschiedliche Düsen – eine Runddüse zum Entfernen von Laub und eine Flachdüse zur Beseitigung besonders starker Verschmutzungen.

Ein starker Akku für langanhaltende und emissionsfreie Top-Leistung

Akkubetriebene Geräte erleichtern dem Anwender die Arbeit. Insbesondere zeichnen sie sich durch niedrige Vibrationswerte und geringe Geräuschentwicklung aus, zudem sind sie emissionsfrei und weniger wartungsintensiv. Da die Akku-Geräte kein Benzin und Öl benötigen, reduzieren sich die Betriebskosten deutlich.

Herzstück des Laubbläsers von SABO ist ein 6,0 Ah starker Bosch Lithium-Ionen-Akku mit 36 Volt – für einen leistungsstarken und effizienten Betrieb. Dank eines speziell entwickelten Temperaturmanagements wird dem Motor stets eine konstant hohe Menge Energie zugeführt – dies hat eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und lange Lebensdauer des Akkus zur Folge. Dieser ist stoßfest und zusammen mit dem Ladegerät als wetterfest IP-zertifiziert. Dadurch ist das Gerät bei jeder Witterung – selbst bei Regen – einsatzbereit. Weitere praktische Details: eine kurze Ladezeit von rund 42 Minuten und ein größenverstellbarer Hüftgürtel, in dem der Akku sitzt.

Ein starker Akku für acht Geräte

Dank einer einheitlichen Schnittstelle ist der Akku in allen acht SABO Akku-Profi-Geräten einsetzbar. So bietet SABO mit einem Akku-System für die Landschafts- und Grünflächenpflege vielseitige Helfer – beim Rasenmähen und Freischneiden über Heckenpflege bis hin zur Laubentfernung.