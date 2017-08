Dienstag den 15.08.2017

Besucherterrasse im Klinikum am Bruderwald, Bamberg: Sicher auf Schritt und Tritt

Das Klinikum am Bruderwald ist einer von drei Standorten der Sozialstiftung Bamberg in Bamberg. Die Sozialstiftung investiert Jahr für Jahr erhebliche Summen, um die Klinken stets auf dem allerneuesten Stand zu halten. Großen Wert legt man dabei auch auf die Gestaltung der Außenanlagen, um den Patienten einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu bieten.

Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern wurde auf der neuen Besucherterrasse im Klinikum am Bruderwald der Holzverbundwerkstoff „Die Rationelle select“ in der Farbe Titangrau verlegt. Der Terrassenbelag stammt aus der Produktion des fränkischen Unternehmens NATURinFORM, das ausschließlich PEFC-zertifiziertes heimisches Holz verarbeitet. (Foto: NATURinFORM)

Im vergangenen Sommer erhielt das Besucher-Café eine neue Terrasse. Verlegt wurde dort das Material „Die Rationelle select“, ein moderner und trittsicherer Holzverbundwerkstoff aus dem Hause Naturinform, der laut TÜV Rheinland die höchste Stufe der Rutschhemmung erreicht.

Die Sozialstiftung Bamberg verknüpft akute Gesundheitsversorgung, Prävention, ambulante und stationäre Rehabilitation sowie Wohnen und Leben im Alter sinnvoll miteinander. Die von ihr betriebenen Kliniken befinden sich an drei Standorten und bilden gemeinsam ein Schwerpunktkrankenhaus. Das Klinikum ist zudem Akademisches Lehrkrankenhaus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Standorte befinden sich in bester Lage der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg, und von den Fenstern und Terrassen aus eröffnet sich das herrliche Panorama der historischen Stadt bis ins Regnitztal und den fränkischen Jura. Umgeben von Parkanlagen bietet das Klinikum am Bruderwald beste Voraussetzungen, um gesund zu werden. Die Kliniken sind Teile eines wachsenden Unternehmens, deren Flächen sich von Jahr zu Jahr vergrößern. Parallel zu den beachtlichen Investitionen im Bereich der medizinischen Versorgung legen die Betreiber größten Wert auf die Gestaltung und Pflege der die das Klinikum umgebenden parkähnlichen Anlagen.

Neue Besucherterrasse auf 100 Quadratmetern

Dort war der in Eltmann-Limbach ansässige Gartenbaubetrieb Fösel in letzter Zeit immer wieder aktiv. „Allein in den vergangenen zwei Jahren waren unsere Teams mit den unterschiedlichsten Arbeiten rund um das Klinikum viele Monate vor Ort“, so Stephan Reuthner, der als Bauleiter bei Fösel tätig ist. Einer der zahlreichen Aufträge, die das Unternehmen von der Sozialstiftung in jüngster Zeit erhielt, bestand in der Fertigstellung einer Terrasse, die sich direkt an das im Klinikum befindliche Café anschließt.

Die Firma Fösel Garten- und Landschaftsbau GmbH wurde im Jahre 1976 von Kurt Fösel gegründet. 2009 übernahm Martin Büttner den Betrieb. Etwa 40 Mitarbeiter, unter ihnen sechs Auszubildende, greifen bei ihrer täglichen Arbeit auf einen Maschinenpark zurück, der sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet. „Wir führen Projekte im Umkreis von bis zu 100 Kilometern um unseren Standort Eltmann-Limbach aus, erläutert Stephan Reuthner. Dabei liegt der Aufgabenschwerpunkt in der Ausführung öffentlicher Aufträge sowie in der Gestaltung von Privatanlagen und dem Bereich Grünpflege und Service. Das Unternehmen ist Mitglied im Verband Garten- und Landschaftsbau Bayern e.V. und als Handwerksbetrieb eingetragen bei der Handwerkskammer Unterfranken.

Massive Terrassendiele aus Holzverbundwerkstoff

Für die neue Terrasse fiel die Wahl der Auftraggeber auf „Die Rationelle select“ in der Farbe Titangrau aus dem Sortiment des Herstellers Naturinform. Insgesamt verlegte das Fösel-Team dort 100 Quadratmeter der massiven Terrassendiele aus Holzverbundwerkstoff. Nach Aussage von Stephan Reuthner habe man sehr gute Erfahrungen mit diesem Material gemacht, außerdem profitiere man von der Nähe zum Hersteller, dessen Standort sich im oberfränkischen Redwitz a. d. Rodach befindet.

Die Dielenbreite von ca. 24,4 cm kann bei Bedarf in einer Länge von bis zu 13 m produziert werden. „Wir haben dort tatsächlich auch Dielen bis zu einer Länge von zwölf Metern verlegt“, so Reuthner weiter. „Damit lassen sich moderne Terrassen und Dachgärten schnell und effektiv realisieren“, weist er auf einen weiteren Vorteil des Materials hin.

„Die Rationelle select“ wartet neben vier Farbvarianten auch mit zwei unterschiedlichen Oberflächen auf. Hier fiel die Wahl auf die gewellte Seite, die einer natürlichen Holzoberfläche täuschend echt nachempfunden ist. Lieferbar als Massivdiele und beidseitig einsetzbar, eignet sie sich im besonderen Maße auch für Großflächen.

Hohe Trittsicherheit

Auf der Besucherterrasse einer Klinik sind nicht nur gesunde Besucher unterwegs, sondern immer auch Patienten, die teils gehbehindert, mit Krücken oder auch einfach nur geschwächt oftmals keinen sicher Tritt haben. Hier ist ein Belag mit höchster Rutschhemmung Voraussetzung. „Die Rationelle select“ zeigt sich hier besonders prädestiniert: In einem Test von TÜV Rheinland/LGA haben 2012 beide Oberfläche der Diele die höchste Rutschhemmungsstufe erreicht – R13 nach DIN 51130 und Klasse C nach DIN 51097.

Und das hat sie einmal mehr auch auf der neuen Besucher-Terrasse im Klinikum am Bruderwald bewiesen. Bereits während des gesamten letzten Sommers war die Terrasse ein beliebter Treffpunkt für Patienten und Besucher des Klinikums, die sich dort zu einem Schwätzchen bei Kaffee und Kuchen einfanden – oder von dort aus einfach nur den Blick in die Natur genießen konnten.

Für alle Dielen und Fassadenprofile von Naturinform liegen die nach internationalen Normen erstellten Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) vor. Alle Produkte werden kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. Das Unternehmen gibt eine fünfjährige Garantie auf seine Produkte. Die Terrassendielen sind zu 100 Prozent recyclebar und können zu diesem Zweck im Werk im bayrischen Redwitz abgegeben werden.