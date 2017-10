Mittwoch den 11.10.2017

COMPO EXPERT startet strategische Partnerschaft mit führendem chinesischen Düngemittelhersteller

Die COMPO EXPERT GmbH (COMPO EXPERT), ein führender Hersteller von Spezialdüngemitteln für gewerbliche Anwender und Portfoliounternehmen der in London ansässigen Beteiligungsgesellschaft XIO Group, startet eine strategische Partnerschaft für die Marken Blaukorn® und NovaTec® mit der Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd (Xinyangfeng), einem führenden Düngemittelhersteller der Volksrepublik China.

COMPO EXPERT

Beide Unternehmen werden künftig bei Technologieentwicklung, lokaler Produktion und gemeinsamer Vermarktung von hocheffizienten, umweltfreundlichen Düngemitteln für den wachsenden chinesischen Markt eng und umfassend zusammenarbeiten:

Umfassende Zusammenarbeit bei Technologieentwicklung, lokaler Produktion und Vermarktung von hocheffizienten, umweltfreundlichen Düngemitteln der Marken Blaukorn® und NovaTec®

Stärkung des Produktportfolios mit innovativen Nährstoffen für zum Export bestimmte hochwertige Marktkulturen und Feldfrüchte mit großem Nutzen für chinesische Landwirte

COMPO EXPERT mit deutlich erweitertem Zugang zum wachsenden chinesischen Markt

Effiziente Produktion vor Ort mit verbessertem ökologischen Fußabdruck

COMPO EXPERT CEO Thomas H. Ahrens: „Die strategische Partnerschaft ist ein Meilenstein in der konsequenten Umsetzung unserer globalen Wachstumsstrategie."

Xinyangfeng Präsident Bin Huang: „Xinyangfengs jahrzehntelange Erfahrung sowie unser breites Vertriebsnetz in China ergänzen sich perfekt mit der exzellenten Technologie-und Produktions-Expertise von COMPO EXPERT."

Thomas H. Ahrens, CEO von COMPO EXPERT: „Der chinesische Markt ist für uns von großer Bedeutung auf unserem Weg, der weltweit führende Hersteller von Spezialdüngemitteln für gewerbliche Anwendungen zu werden. Xinyangfeng passt als strategischer Partner hervorragend zu uns. Die heute unterzeichnete Partnerschaft ist ein Meilenstein in der konsequenten Umsetzung unserer globalen Wachstumsstrategie. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit erfolgreich sein und für beide Unternehmen sowie die gesamte chinesische Landwirtschaft Wert schaffen wird."

Xinyangfeng wird durch die Kooperation mit COMPO EXPERT exklusiver Partner für die Marken Blaukorn® und NovaTec® in China. Das Unternehmen verfügt durch sein breit ausgebautes und landesweites Distributionsnetz von 30 Vertriebsniederlassungen sowie rund 4.100 Groß- und 60.000 Einzelhändlern über eine sehr starke Position im chinesischen Düngemittelmarkt, von der COMPO EXPERT profitieren wird. Beide Unternehmen werden gemeinsam ein Portfolio von innovativen Produkten mit Nährstoffen für zum Export bestimmte hochwertige Marktkulturen und Feldfrüchte anbieten, die den wachsenden Ansprüchen der chinesischen Landwirte an Ernteertrag und Nachhaltigkeit gerecht werden. Dafür wird Xinyangfeng eine lokale Produktion in Zhonglin in der Hubei Provinz aufbauen, die sich durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit aufgrund kurzer Transportwege auszeichnen wird.

Bin Huang, Präsident von Xinyangfeng: „Wir freuen uns sehr über unsere strategische Partnerschaft mit COMPO EXPERT. Sie verbindet zwei herausragende Unternehmen, die hervorragend zueinander passen. Xinyangfengs jahrzehntelange Erfahrung sowie unser breites Vertriebsnetz in China ergänzen sich perfekt mit der exzellenten Technologie- und Produktions- Expertise von COMPO EXPERT. Gemeinsam sind wir nun bestens aufgestellt, um dem stark wachsenden Bedarf der chinesischen Landwirte nach modernen Düngemitteln gerecht zu werden."