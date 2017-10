Donnerstag den 12.10.2017

Volkswagen Nutzfahrzeuge liefert in den ersten drei Quartalen 367.900 Fahrzeuge aus

Volkswagen Nutzfahrzeuge lieferte in den ersten drei Quartalen des Jahres 367.900 Fahrzeuge der T-, Caddy- Crafter- und Amarok-Baureihen an Kunden in aller Welt aus. Das entspricht einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Volkswagen Nutzfahrzeuge liefert in den ersten drei Quartalen 367.900 Fahrzeuge aus (+4,9 Prozent). Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge

In Westeuropa stiegen die Fahrzeugauslieferungen um 2,6 Prozent auf 249.500 Fahrzeuge. In Italien wurden 9.100 Fahrzeuge an Kunden übergeben (+11,6 Prozent), in Spanien waren es 11.100 Fahrzeuge (+10,8 Prozent) und in Frankreich 15.500 Fahrzeuge (+9,9 Prozent). In Deutschland wurden 91.900 Einheiten (-0,1 Prozent) und in Großbritannien 35.700 Einheiten (-4,1 Prozent) ausgeliefert.

In Osteuropa stiegen die Auslieferungen der Marke um 17,1 Prozent auf 29.000 Fahrzeuge.

In Nordamerika (Mexiko) stiegen die Auslieferungen mit 7.700 Einheiten um 37,0 Prozent. Auch in Südamerika (+21,9 Prozent auf 30.600 Fahrzeuge) und in der Region Asien-Pazifik (+17,3 Prozent auf 19.200 Fahrzeuge) lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr Einheiten als im Vorjahr aus.

Die Märkte in Afrika (-6,9 Prozent auf 10.300 Fahrzeuge) und Nahost (‑12,7 Prozent auf 21.600 Fahrzeuge) verbuchten Rückgänge.

Übersicht der weltweiten Fahrzeugauslieferungen in den ersten drei Quartalen des Jahres:

153.800 Fahrzeuge der T-Baureihe (146.900; +4,7 Prozent)

123.200 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (116.900; +5,3 Prozent)

57.800 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (51.900; +11,4 Prozent)

33.100 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (35.000; -5,4 Prozent)

Der Auslieferungsrückgang des Crafter ist auf den Modellwechsel zurückzuführen.