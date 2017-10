Dienstag den 17.10.2017

GaLaBau-Foren in Grünberg, Kassel und Erfurt

Im November finden drei GaLaBau-Foren in Hessen und Thüringen zu den Themen „Entsorgung von Aushub“, „Bäume mit Zukunftscharakter“ und „Stauden in der Stadt“ statt. Die Foren bieten die Möglichkeit, sich im GaLaBau weiterzubilden und neue Erkenntnisse in der Grünen Branche zu erwerben.

An den GaLaBau-Foren referiert Prof. Dr. Frank Bär, zur Umgang mit kontaminiertem Bodenmaterial sowie der daraus resultierenden Kostenexplosion am Bau.

Neben dem Thema „Bäume mit Zukunftscharakter referiert Dipl.-Ing. Klaus Körber weiterhin über „Die Top Ten der Rosen“.

Am 14. November in Nordhessen ist das Thema „Stauden in der Stadt – dynamisch, praktisch gut!“ von Dipl.-Ing. Cornelia Pacalaj, LVG Erfurt, überdies im Programm.

Neben den vielfältigen Fachvorträgen können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Ausstellern über neue Produkte und Dienstleistungen informieren. Mitglieder der Architekten und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) oder der Architektenkammer Thüringen können vier Fortbildungspunkte erwerben.

Die Termine:

02.11.2017 GaLaBau-Forum Mittelhessen in Grünberg

09.11.2017 GaLaBau-Forum Thüringen in Erfurt

14.11.2017 GaLaBau-Forum Nordhessen in Kassel