Dienstag den 17.10.2017

Yanmar feiert die Premiere der Stufe V-konformen 18,4 kW-Diesel- und Power Pack-Motoren

Yanmar wird auf der Agritechnica zwei seiner neuesten Entwicklungen mit Emissionsstufe V vorstellen. Die erste ist ein kleiner industrieller Dieselmotor mit einer Leistung von 18,4 kW. Die zweite ist ein neuer Stufe V-konformer Power Pack-Motor. Die Agritechnica ist die führende internationale Fachmesse für Landwirtschaftsmaschinen und findet vom 12. bis 18. November 2017 in Hannover statt. Die Motoren können am Yanmar-Stand D40 in Halle 16 besichtigt werden.

(Foto: Friedrich Marx GmbH & Co. KG)

Hohe Leistung in kompaktem Design – der neue 18,4 kW-Dieselmotor

Der neue 18,4 kW-Industriedieselmotor 3TNV80FT von Yanmar eignet sich ideal für Landwirtschafts-, Landschaftsgestaltungs- und Baumaschinen auf dem Markt Abgasnorm der Stufe V in Europa vorgeschrieben sind. Nichtsdestotrotz liefert der Turbomotor das höchstmögliche Leistungsniveau und die beste Leistungsdichte in diesem Segment. Geringe Emissionsziele haben die Kraftstoffeffizienz der Kleinindustrie. Die spezifische Leistung wurde bewusst gewählt, da dadurch teure Nachbehandlungssysteme vermieden werden können, welche für Motoren von über 19 kW im Rahmen der kommenden nicht beeinträchtigt. Das Motorendesign ist kompakt und erfüllt die Marktanforderungen für den Einsatz in kleinen Maschinen. Darüber hinaus gewährleistet er einen ruhigen und reibungslosen Betrieb, geringe Vibration, lange Serviceintervalle und eine einfache Wartung.

Stufe V-konformer Power Pack-Motor

Darüber hinaus präsentiert Yanmar einen 4TNV98C Power Pack-Motor, der alle Spezifikationen erfüllt. Aktuell ist Yanmar dabei, sein Sortiment zwecks Einhaltung der Abgasnorm Stufe V mit dem Ziel umzustellen, die neuen Modelle im kommenden Frühjahr einzuführen. Der neue Powerpack-Motor bietet eine Vorschau auf die Vorteile der neuen Motorenpalette als Stufe V-konformes Paket, das von einem Hersteller bezogen werden kann und einbaufertig geliefert wird.

Ebenfalls auf der Messe zu sehen

Neben drei luftgekühlten Motoren werden der TNV Common-Rail-Motor 4TNV94-FHT mit Nachbehandlung und der 4TNV86-CHT, allesamt Abgasnorm Stufe V-konform, vorgestellt. Unter den Herstellern von Baumaschinen (insbesondere im Segment der Bagger und Radlader) haben diese Motoren bereits Aufsehen erregt, nicht zuletzt aufgrund ihres geringeren Treibstoffverbrauchs, ihrer höheren Leistungsdichte und eines wartungsfreien Dieselpartikelfilters (DPF). Bereits über 300 000 CR-DPF-Motoren sind störungsfrei auf dem Markt im Einsatz.