Freitag den 20.10.2017

Award „Pitch of the Year“ 2016/17 für Borussia Dortmund

Den Award „Pitch oft he Year“ für die vergangene Saison 2016/17 hat eine Fachjury für exzellente Qualität der Spielfelder vergeben, in der Bundesliga an Borussia Dortmund mit dem SIGNAL IDUNA PARK und in der 2. Bundesliga an den VfB Stuttgart mit der Mercedes-Benz Arena.

Foto: BVB - SIGNAL IDUNA PARK

Die Bewertung durch die dreiköpfige Fachjury aus Mitgliedern der Deutschen Rasengesellschaft (DRG e.V.) basiert auf den drei Blöcken Bewertungssystem Sport, Jurybewertung Messdaten und Benotung sowie Eigenprüfung Stadion-Greenkeeping. Beim Bewertungssystem Sport geben nach jedem Spiel der Bundesliga und 2. Bundesliga die Kapitäne beider Clubs und der Schiedsrichter ihr Urteil über den Zustand des Spielfeldes auf einer Skala zwischen 1 (schlecht) und 5 (exzellent) ab. Die Addition des Notendurchschnitts pro Spiel ergibt eine Punkttabelle.

Beim BVB zuständig für die Rasenpflege ist das Team um den leitenden Platzwart Willi Droste. Die Firma Hauert HBG Dünger AG als Produktpartner freut sich mit der Greenkeeper Equipe von Broussia Dortmund über den Erfolg. Hauert ist stolz darauf, den Dünger für den ‘’Pitch of the Year’’ in Broussia Dortmund zu produzieren und zum Erfolg beizutragen.