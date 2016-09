Der Kartenvorverkauf für die Internationale Gartenausstellung Berlin 2017 beginnt!

Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Donnerstag den 29.09.2016

Ab heute können sich Berlinerinnen und Berliner sowie Gäste aus aller Welt Eintrittskarten für die erste Internationale Gartenausstellung (IGA) der Hauptstadt sichern. Eine IGA-Tageskarte kostet 20 Euro und schließt die Fahrten mit der ersten Kabinen-Seilbahn Berlins ein. Darüber hinaus können Gäste mit einer IGA-Dauerkarte zum Preis von 90 Euro die Parklandschaft an allen 186 Tagen mit ihren verschiedenen Facetten ausgiebig erkunden. Eintrittskarten sind ab dem 29. September 2016 über die IGA-Internetseite, an ausgewählten Kassen der Grün Berlin- Parkanlagen sowie an mehreren Vorverkaufsstellen in Berlin und Brandenburg erhältlich.

Heute beginnt der Kartenvorverkauf für die Internationale Gartenausstellung. (© Lichtschwärmer)

Der Countdown läuft: Ab dem 13. April 2017 wird Berlin zum größten Gartenfestival Deutschlands - die Internationale Gartenausstellung lädt dann an 186 Tagen bis zum 15. Oktober 2017 zu unvergesslichen Erlebnissen auf über 100 ha in und um die Gärten der Welt ein. Die IGA Berlin 2017, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte der Dekade, lockt ihre Gäste dann mit zeitgenössischen Gärten aus fünf Kontinenten, dem spektakulären Aussichtsbauwerk „Wolkenhain" auf dem Kienberg, floraler Pracht, Wassergärten, Open-Air-Konzerten und neuen Spielplätzen u.v.m. in den neuen Kienbergpark nach Marzahn. Neben diesem „MEHR aus Farben" können sich die Besucherinnen und Besucher auf Berlins erste Kabinen-Seilbahn freuen.

IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann: „Das ist ein sehr besonderer Moment: endlich beginnt der Vorverkauf! Dank eines großartigen Partnernetzwerkes gibt es die IGA-Tageskarten, in deren Preisen übrigens das Seilbahnfahren schon inkludiert ist, demnächst auch an vielen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sind gespannt, wie viele davon in diesem Jahr zu Weihnachten auf die Gabentische kommen."

IGA für einen Tag

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 20 Euro. Arbeitsuchende, Studierende und Auszubildende sowie Schwerbehinderte erhalten ermäßigten Eintritt zum Preis von 18 Euro - ebenso wie Gruppen ab 20 Personen. Besonders günstig ist der IGA-Besuch für Familien: Für kleine Gäste bis zum Alter von einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren zahlen fünf Euro. Einen vergünstigten Eintritt in Höhe von 10 Euro für die Tageskarte erhalten Berlinerinnen und Berliner mit geringem Einkommen unter Vorlage des "berlinpasses". Der berlinpass wird von den Bürgerämtern der Bezirksämter für Berlinerinnen und Berliner ausgestellt, die Hartz IV, Sozialhilfe, Grundsicherung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

IGA für alle Tage

Mit einer Dauerkarte zum Preis von 90 Euro (ermäßigt 80 Euro / Jugendliche 20 Euro) haben die Gäste 186 Tage lang Zutritt zum IGA-Gelände und können so die Parklandschaft mit ihren verschiedenen Facetten ausgiebig erkunden. Zudem haben sie die Gelegenheit, die wechselnden Pflanzungen mit Frühjahrs- und Sommerblühern anzusehen oder die Blumenschauen zu verschiedenen Themen regelmäßig zu besuchen.

Ein spezielles Angebot gibt es für besonders treue Besucher der Parkanlagen der Grün Berlin GmbH: Inhaber einer Grün Berlin-Jahreskarte können nicht nur unbegrenzt häufig den Britzer Garten, den Natur-Park Südgelände und den Botanischen Volkspark besuchen, sondern erhalten die IGA-Dauerkarte für 50 Euro.

Abendkarten

Das Licht der Abendsonne taucht die IGA-Landschaft in besonders leuchtende Farben. Werktätige und Spätaktive können den Tag ab 17 Uhr auf der Gartenausstellung ausklingen lassen: Das Abendticket für 10 Euro berechtigt zum einmaligen Eintritt und gilt von Sonntag bis Donnerstag.

Seilbahnfahren ohne Aufpreis

In allen Kartenpreisen sind die Fahrten mit der Seilbahn bereits inkludiert.

Alle Varianten der IGA-Eintrittskarten sind ab dem 29. September 2016 über die IGA-Internetseite (siehe Link) sowie an ausgesuchten Kassen der Grün Berlin-Parkanlagen erhältlich. Demnächst können ausgewählte IGA-Eintrittskarten auch in den Kundenzentren der S-Bahn und der BVG sowie an weiteren Vorverkaufsstellen in Berlin und Brandenburg erworben werden.