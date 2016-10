Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte

Dienstag den 04.10.2016

Yanmar Holdings Co., Ltd hat die Übernahme von Terex Compact Germany GmbH abgeschlossen

Am 1. Oktober (mitteleuropäischer Zeit) hat Yanmar Holdings Co., Ltd. (Firmensitz: Osaka City; Präsident: Takehito Yamaoka) die Übernahme von Terex Compact Germany GmbH (Crailsheim Deutschland), einem europäischen Unternehmen im Bereich kleine und mittlere Baumaschinen, das vormals im Besitz von Terex Corporation (Firmensitz: Westport, Connecticut, USA; CEO: John L. Garrison; nachstehend einfach als "Terex" bezeichnet) war, sowie des dazugehörigen Betriebsvermögens abgeschlossen.

Rudolf Michl, Bürgermeister von Crailsheim, Peter Hirschel, General Manager der Terex Compact Germany GmbH, Takehito Yamaoka, Präsident, Yanmar Holdings Co., Ltd. (v.l.n.r.). Foto: Yanmar

Diese Übernahme umfasst die Unternehmen der Terex Corporation, die Radlader, Bagger, Mobilbagger und andere Produkte in Europa herstellen und vertreiben, sowie Fertigung, Vertrieb und Entwicklung in Crailsheim Deutschland und ein Ersatzteilzentrum in Rothenburg Deutschland. Die Kosten für die Übernahme belaufen sich auf 60 Millionen US-$.

Durch diese Übernahme können die Vertriebs- und Servicenetze beider Unternehmen in den wichtigsten Überseemärkten Europa und Nordamerika ausgebaut werden. Durch Bündelung des Know-How der beiden Unternehmen in den Bereichen Produktentwicklung und Fertigung können die Produktpalette erweitert und die Bedürfnisse der Kunden besser erfüllt werden. Dies wiederum ermöglicht es, den derzeitigen Umsatz von circa 30 Milliarden Yen im Baumaschinengeschäft in Übersee auf circa 80 Milliarden Yen im Jahr 2020 steigern. Darüber hinaus wird geplant, das Baumaschinengeschäft der gesamten Yanmar Gruppe mittelfristig auf circa 130 Milliarden auszubauen und das Geschäft im Bereich kleine und mittelgroße Baumaschinen aktiv weiter zu entwickeln.

Takehito Yamaoka, Präsident, Yanmar Holdings Co., Ltd.

"Wir haben einen Vertrag zum Erwerb der Terex Compact Germany abgeschlossen; dieses Unternehmen kombiniert ein starkes europäisches Vertriebsnetz und ausgezeichnete Produkte wie die erstklassige deutsche Schaeff-Reihe. Diese Maßnahme soll zum Ausbau des Geschäfts der Yanmar Gruppe im Bereich kleine und mittelgroße Baumaschinen beitragen. Die Produktpalette der Yanmar Gruppe bei kleinen und mittelgroßen Baumaschinen wird dadurch deutlich ausgebaut. Ich bin davon überzeugt, dass durch den Abschluss dieses Vertrages das Baumaschinengeschäft von Yanmar stark wachsen wird."

General Manager der Terex Compact Germany GmbH Peter Hirschel

"Es ist eine große Ehre, das jüngste Mitglied der Yanmar Familie zu sein. Eine starke Muttergesellschaft mit langfristigen Wachstumserwartungen wie Yanmar zu haben, ist für die Compact Germany auf unserem wettbewerbsorientierten Markt eine hervorragende Situation. Zusammen mit Yanmar haben wir ein sehr interessantes, umfassendes und wettbewerbsfähiges Produktportfolio und ein ausgezeichnetes Händlernetz. Von unserer starken Marktposition werden alle Kunden, Händler, Teammitglieder und das Unternehmen profitieren."