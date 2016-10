Trendige Pflasterklinker: Neue Kompositionen in hellen Tönen

Kategorie: Baustoffe und Bauteile > Beton- und Natursteine

Mittwoch den 12.10.2016

Wienerberger, namhafter Hersteller von Pflasterklinkern, zeigte auf der GaLaBau in Nürnberg, auf der 1 400 Aussteller vertreten waren, ein breites Spektrum an Belägen aus Ton der Marke Penter. Mit der Leidenschaft für Ziegel präsentierte das Unternehmen Produktinnovationen in hellen Tönen – neuer Trend am Markt.

Auch Sonderproduktionen macht das Unternehmen möglich. Diese Fußgängerfläche hat es in sich: Gleich sechs Farbtöne aus dem Penter-Pflasterklinker-Programm wurden in Hamburg verlegt. Besucher der GaLaBau konnten sich nicht nur über diese und andere Referenzen informieren, sondern anhand der Fülle an gezeigten Produkten individuelle Material- und Farbkombinationen zusammenstellen. (Foto: Wienerberger / Jens Krüger)

Pluspunkte des gebrannten Tons

Geprägt vom Leitmotiv „Feuer und Flamme fürs Bauen mit Ton“ wurden unterschiedliche Einsatzbereiche und -varianten für Pflasterklinker vorgestellt. Neben Ziegelklassikern und sehr farbenfrohen Sortierungen waren in diesem Jahr bei Wienerberger auch beige, hellgraue und erdige Töne zu sehen. Impulse dafür kommen aus der Architektur, legen doch Bauherren großen Wert auf die Harmonie von Fassade mit Gärten, Freisitz oder öffentlichen Flächen.

Generelle Pluspunkte für Pflasterklinker: Belagmaterialien aus Ton gehen bei der Produktion durchs Feuer. Dadurch erwerben sie Robustheit, Langlebigkeit, Farbechtheit und Wartungsarmut. Der gebrannte Ton hält extremen Umweltbelastungen wie Schmutz, Abrieb, Hitze oder Verunreinigungen durch Chemikalien stand.

Formatvielfalt erhöht

Neu im Programm ist der Pflasterklinker Stralsund: Der Strangpressziegel besticht durch ein interessantes beige-grau-buntes Farbspiel. Variationen zarten Blauschimmers verleihen dem Material in der Fläche exklusiven Charakter.

Kühler wirkt hingegen der neue Pflasterziegel Lotis getrommelt. Seine Farbgebung ist angelehnt an die moderne Sachlichkeit, wie sie etwa die Bauhaus-Architektur verkörpert. Das grau nuancierte Material wird nach dem Brennen gerumpelt. Künstlich erzeugte Abplatzungen von Kanten oder Ecken verleihen dem Belag Individualität.

Während der stranggepresste Pflasterklinker Stralsund im gängigen Format von 200 x 100 x 52 Millimetern angeboten wird, wirkt der Lotis getrommelt in Retrooptik deutlich schmaler und damit eleganter. Seine Abmessungen: 200 x 50 x 65 Millimeter.

Anders die Penter-Terrassenplatten Kampen: Sie werden in drei Großformaten, auf Nachfrage auch in weiteren Abmessungen, angeboten und erlebten ihre Premiere vor der GaLaBau-Fachwelt. Die Platten sind für Garten- oder Dachterrassen sowie Balkone gedacht. Mit Schiefergrau strukturiert wird ein weiterer Farbtrend im Markt bedient; die Platten in Teakbraun mit Rillenoptik stellen eine interessante und vor allem wartungsfreie Alternative zu Holz dar.

Auf dem Messestand in Nürnberg präsentierte Wienerberger unterschiedliche Oberflächen, Verlegungsarten und Materialkombinationen – für den kommunalen und den privaten Bereich. Beratung und Planungsunterstützung inklusive.