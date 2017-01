TORO übernimmt PERROT

Kategorie: Beregnung und Bewässerung

Freitag den 20.01.2017

Die Toro Company (NYSE: TTC) mit Hauptsitz in Bloomington, Minnesota/USA, gab am 3. Januar 2017 bekannt, dass sie die Übernahme der Regnerbau Calw GmbH, einem familiengeführten Hersteller von professionellen Bewässerungsanlagen, abgeschlossen hat. Toro hatte zuvor angekündigt, dass am 3. November 2016 eine Vereinbarung zur Akquisition getroffen wurde.

Toro Company

Die Geschäftsbedingungen wurden nicht offen gelegt. Die Regnerbau Calw GmbH, mit Sitz in Althengstett/Deutschland, produziert unter der Marke Perrot eine Vielzahl von Bewässerungsprodukten, darunterversenkbare Regner für Sportplätze, Impulsregner und Kupplungssysteme für landwirtschaftliche Flächen sowie Regnerkanonen für industrielle Anwendungen.

Das Produktportfolio für Regner mit großen Wurfweiten machen Perrot-­Regner zur idealen Wahl für die Pflege von Natur-­ und Kunstrasen au fFußball-­, Tennis-­, Rugby-­, Cricket-­, Golf-­ und Reitplätzen.

Über TORO: Mit einem Umsatz von $ 2,4 Milliarden im Geschäftsjahr 2016, erstreckt sich Toro´s globale Präsenz auf mehr als 90 Länder. Durch ständige Innovationen und sorgfältig gepflegten Beziehungen, die auf Vertrauen und Integrität aufbauen, hat Toro und seine Markenfamilie ein Vermächtnis an Exzellenz erschaffen, indem es seine Kunden bei der Pflege von Golfplätzen, Landschaften, Sportplätzen,öffentlichen Grünflächen, Gewerbe-­ und Wohnimmobilien und landwirtschaftlichen Gebieten unterstützt.