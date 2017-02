Neuer Graf Drainstar Filter für Graf Sicker-Tunnel

Kategorie: Beregnung und Bewässerung

Dienstag den 07.02.2017

Die Graf Systemlösung zur Regenwasserversickerung wird um den Graf Drainstar Filter erweitert. Der Drainstar Filter ist in Kombination mit dem platzsparenden Graf Sicker-Tunnel eine kompakte Lösung zur dezentralen Entwässerung kleiner bis mittlerer Dachflächen.

Graf Drainstar Filter (Foto: Otto Graf GmbH)

Der neue Drainstar Filter vereinfacht den Einbau von Versickerungssystemen mit dem Graf Sicker-Tunnel deutlich, da beide Produkte in der Grubensohle auf dem gleichen Einbauniveau installiert werden. Gegenüber einem herkömmlichen Filter reduzieren sich der Aushub und die Einbautiefe, da der Filter ohne Höhenversatz auskommt und das Entwässerungssystem im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen recht kompakt ist.

Wie in einem Siphon staut sich das eingeleitete Wasser im Bereich des Filterkorbes an und fließt über den Überlauf in den Sicker-Tunnel. Ein dauerhaftes Anstauen des Filters mit Wasser wird durch Bohrungen unterhalb des Filterkorbes effektiv verhindert. Der Filterkorb mit einer Maschenweite von nur 0,35 mm hält zuverlässig Laub und andere Verschmutzungen zurück. Dieser ist mit einem großen Henkel ausgestattet, der die Entnahme und Revision über den Domschacht erleichtert.

Der Drainstar Filter wird durch den in Höhe und Neigung verstellbaren Teleskop-Domschacht an die Oberfläche angepasst und ist bis zur Geländeoberkante abgedichtet. Die begehbare Abdeckung passt sich in der Farbe Grasgrün nahezu unsichtbar in Rasenflächen ein. Der Filter ist mit einem mehrstufigen Anschlussstutzen ausgestattet. Damit kann vor Ort der Anschluss an die Rohrdimension DN 100 und DN 150 angepasst werden. Ablaufseitig wird das gefilterte Wasser über einen Anschluss DN 150 ohne Verbindungsrohr direkt in den Sicker-Tunnel geleitet.

Die aus Recycling-Kunststoff gefertigten Graf Sicker-Tunnel haben ein dreimal größeres Speichervolumen als herkömmliche Kiesrigolen. Ein Modul mit nur 11 kg Gewicht ersetzt etwa 800 kg Kies oder 36 m Drainagerohr.

