Freitag den 13.10.2017

Neue Partner: LADOG und Kalinke Maschinen

„Mit den Multifunktionsfahrzeugen von LADOG verstärken wir unsere Produktpalette nachhaltig“, freut sich Harald Kalinke, Geschäftsführer der Kalinke Areal- und Agrar- Pflegemaschinen Vertriebs GmbH.

(Foto: Kalinke Maschinen)

Seine Firma wird in Zukunft den Vertrieb von LADOG Geräten in Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, der Oberpfalz und Mittelfranken übernehmen. „Das Ziel der Zusammenarbeit ist es Kommunen, Dienstleistern sowie Lohnunternehmen ein vielseitiges und leistungsfähiges Programm an Geräteträgern anzubieten.“

Björn Guggenbühler, Geschäftsführer der LADOG Fahrzeugbau und Vertriebs GmbH erläutert die Hintergründe der Kooperation: „LADOG und Kalinke Maschinen passen gut zusammen. Unsere Firmenphilosophien sind sehr ähnlich. Beide Unternehmen sind familiengeführt, wir legen Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit. Wo unsere ausgereiften Standardprogramme nicht greifen, bemühen wir uns um individuelle Lösungen. Beste Voraussetzungen also für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.“