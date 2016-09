Multicar M31 mit integrierter Gerätebox

Kategorie: Fahrzeuge

Dienstag den 27.09.2016

Wohin mit Werkzeug, Kleinteilen und Arbeitskleidung, wenn der Kippaufbau für anderes benötigt wird? Hako bietet dafür nun in Zusammenarbeit mit der Bott GmbH & Co. KG die passende Lösung für den Multicar M27 und M31 an: die vielseitige Multifunktionsbox ‚bottTainer‘, die den Raum zwischen Fahrerhaus und Dreiseitenkipper sinnvoll nutzt.

Multicar M31 (Foto: Hako GmbH)

So individuell die Anforderungen jedes Arbeitseinsatzes mit einem Multicar sind, so flexibel zeigt sich auch der bottTainer. Hinter den Türen und in den Schubfächern finden neben Schrauben, Eimern und Werkzeugen auch Gummistiefel, Helme oder auch das Netz für die Ladungssicherung Platz. Dinge, die man jeden Tag benötigt, lassen sich so systematisch im Multicar unterbringen und laufen nicht Gefahr „schon wieder“ vergessen zu werden. Anders als auf der offenen Ladefläche ist darüber hinaus auch alles vor fremdem Zugriff gesichert und vor Wind und Wetter geschützt.

Auf der GaLaBau 2016 präsentierte Hako den bottTainer auf einem Multicar M31 mit langem Radstand. Die Box wird auf einem Trägerrahmen zwischen dem Fahrerhaus und dem kurzen Kippaufbau montiert.

Die Multicar-Geräteträger und -Transporter stehen für Multifunktionalität. Und auch die Innenausstattung der Box bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Sie ist modular aufgebaut. Ob Kisten oder Auszüge - die Einteilung des bottTainer ist individuell wählbar. Auf engstem Raum und übersichtlich angeordnet, hat man damit immer alles dabei, was man bei der vielseitigen Arbeit mit dem Multicar tagtäglich benötigt.

Der bottTainer ist dabei ebenso durchdacht und alltagstauglich wie der Multicar selbst. Durch einen intelligenten Materialmix aus Stahl, Aluminium und Kunststoff ist der bottTainer besonders stabil und widerstandsfähig und glänzt dabei gleichzeitig mit einem geringen Eigengewicht, damit genügend Nutzlast für die Ladefläche übrig bleibt.