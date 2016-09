Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Donnerstag den 29.09.2016

Tag der Kommunaltechnik am 9. November 2016 bei Max Holder

Das Unternehmen Max Holder zeigt auf der erstmalig ausgerichteten Informationsveranstaltung „Tag der Kommunaltechnik“ am 9. November 2016 im schwäbischen Metzingen neueste Entwicklungen, Lösungen und Technologien für Kommunen, Dienstleister und GaLabau-Unternehmen.

Kommunaltechnik (Foto:Max Holder GmbH)

Besucher können sich in Vorträgen, Fachgesprächen sowie an zahlreichen Infoständen zu allen aktuellen Branchenthemen wie z. B. Heißwasser-Unkrautvernichtung, Abgasnormen, Randstreifenmähen oder der Entfernung von Fahrbahnmarkierungen informieren. Den ganzen Tag über werden neue Systemfahrzeuge und Anbaugeräte zum Kehren, Mähen und für den Winterdienst präsentiert. In einem Test-Parcours können Besucher die multifunktionalen Fahrzeuge auch selbst erproben.

Die Veranstaltung findet im Holder-Werk in der Max-Holder-Straße 1, 72555 Metzingen von 9:30 bis 16 Uhr statt.