Faszination Stein im Garten - EUROBAUSTOFF inspiriert mit aktuellem Trend-Magazin

Kategorie: Baustoffe und Bauteile > Beton- und Natursteine

Mittwoch den 23.11.2016

Aus „Trendzeit Stein Spezial“ wird „SteinTrends“ - und hinter diesem Titel verbirgt sich nicht nur eine neu gestaltete Titelseite. Neben aktuellen Steintrends, Lösungen rund um die Verlegung sowie der Präsentation von passendem Galabau-Zubehör stand das Magazin bisher vor allem für vielfältige Inspirationen im Hinblick auf eine moderne, angesagte Gartengestaltung.

Stein im Garten (Abbildung: EUROBAUSTOFF)

Mit einem überarbeiteten Konzept, neuen informativen Inhalten und exklusiven Bildern wird jetzt noch stärker der Fokus auf das Thema Trend gelegt. Zudem werden Inhalte anderer Kanäle durch Verweise und QR-Codes integriert und alle Inhalte somit medienübergreifend miteinander verbunden.

„Als Herausgeber ist es uns wichtig, immer wieder zu hinterfragen, neue Impulse zu geben und zu verbessern“, so Thomas Mandler, Fachbereichsleiter Galabau. „Im Mittelpunkt stehen unsere Gesellschafter und deren Kunden. Ihnen bieten wir mit dem Magazin SteinTrends ein sehr hochwertiges Medium, das inspiriert und motiviert. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Marketingbereich wurde das Magazin-Konzept aktualisiert und bereichert“, so der Stein-Experte.

Das überarbeitete Konzept lieferte Claudia Vietze, Projektbetreuerin Klassisches Marketing bei der EUROBAUSTOFF: „Uns war es wichtig, den Leser auf das Thema Stein im Garten einzustimmen und dann inhaltlich weiter zu begleiten. So haben wir beispielsweise neue Inhalte geschaffen und bereits bestehende Informationen, wie Videotipps, integriert. Durch die zum Teil auch medienübergreifende Vernetzung steigt der Nutzen für den Leser deutlich.“

Die Qualität des Spezial-Magazins wissen die Gesellschafter der EUROBAUSTOFF schon lange zu schätzen. Sie werden sich über die Erweiterungen freuen, denn: Profikunden am Bau, im Ausbau und in der Renovierung stellen hohe Anforderungen an die Güte von Sortiment, Beratungskompetenz und Dienstleistungsangebot ihrer Handelspartner. „Unsere Gesellschafter verfügen über erstklassige Kompetenz, repräsentative Galabau-Ausstellungen und verwenden das Magazin erfolgreich in ihrer Kundenakquise. Eine bessere Referenz gibt es nicht“, so Mandler. Die neue SteinTrends-Ausgabe erscheint bereits Mitte Februar 2017.